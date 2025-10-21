鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-21 00:10

綜合外媒周一 (20 日) 報導，加拿大央行 (Bank of Canada, BoC) 最新企業與消費者調查顯示，貿易戰陰影持續籠罩企業與家庭信心，雖整體經濟情緒略有改善，但投資與僱用意願仍低迷，通膨預期也逐步回落，顯示政策制定者可能在下週降息時更為放心。

關稅陰霾未散！加拿大央行調查曝企業預期成長乏力、投資意願停滯(圖：REUTERS/TPG)

企業信心略回升 但投資與僱用意願仍疲弱

根據加拿大央行周一公布的季度「企業展望調查」(Business Outlook Survey)，第三季企業展望指數微幅上升至負 2.28，優於前季的負 2.40，反映部分企業感受到環境較上半年略為改善。不過，央行指出，「雖有逐步回升跡象，整體前景與投資意向仍顯疲弱。」

調查期間為 8 月 7 日至 9 月 3 日，結果顯示，美加關稅與全球貿易緊張持續壓抑出口與銷售展望，許多受訪企業預期未來一年銷售成長將停滯。鋼鐵與鋁業出口商更指出，關稅導致需求減弱與裁員增加。

企業普遍認為國內需求走軟、成本上升且無法完全轉嫁至消費端。央行報告指出：「雖然部分企業預期輸入成本仍會上升，但需求疲弱限制了其調漲售價的空間。」

就業市場方面，企業報告稱產能約束減少、用工短缺降至 2020 年以來最低水準，僱用計畫明顯放緩，多數投資支出僅限於維修與更換設備，而非擴產。

通膨預期降溫 市場押注央行下周降息機率近八成

企業的一年期通膨預期在第三季維持約 3%，略低於年中水準；消費者層面，短期通膨預期仍高於新冠疫情前均值，但已顯回落。央行表示，企業對通膨壓力的關注減弱，部分源於需求疲弱及成本轉嫁困難。

市場普遍預期加拿大央行將於 10 月 29 日的決策會議上再度降息一碼 (25 個基點)，隔夜利率期貨顯示降息機率接近 80%。目前政策利率為 2.5%，市場認為央行傾向以寬鬆立場支撐疲弱的經濟與就業。

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 經濟學家葛蘭瑪森 (Andrew Grantham) 指出：「企業與消費者調查仍呈現悲觀氛圍，僅在部分指標上出現微幅改善。由於通膨預期相對受控，最新數據進一步支持央行下週降息的理由。」

消費者信心分化：富裕族群支出回升、青年族群趨保守

央行同步公布的「消費者預期調查」(Survey of Consumer Expectations) 顯示，加拿大民眾對財務狀況的感受在第三季略有改善，尤其是自有住房者與年長族群支出意願回升；相較之下，年輕人及教育程度較低者的消費計畫則顯著下降。

調查指出，64.1% 的受訪者預期未來 12 個月內加拿大將陷入衰退，與第二季的 64.4% 幾乎持平，但遠高於貿易戰爆發前的水準，顯示民眾仍對前景抱持謹慎態度。

勞動市場信心同步下滑，特別是公共部門員工，由於聯邦政府進行開支審查，就業機會明顯減少。消費者同時認為，貿易爭端仍可能推升部分進口商品價格，特別是美國課稅的汽車產品，其通膨預期在第三季顯著上升。

調查還顯示，加拿大人持續傾向「國貨優先」：近六成受訪者表示增加購買本地製造商品，62% 表示減少購買美國產品；另有約三分之一民眾增加國內旅遊支出，而 53% 表示減少赴美旅遊。