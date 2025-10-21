7年來首次！9月歸零 中國沒買美國大豆

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-21 04:30

中國購買美國大豆了嗎？還沒有。據《路透社》周一（20 日）報導，中國 9 月未從美國進口任何大豆，這是自 2018 年 11 月以來，進口量首次降至零。

（圖：Shutterstock）

中國是全球最大大豆進口國。海關總署數據顯示，今年 1 至 9 月，中國大豆累計進口 8,618 萬噸，年增 5.3%。

其中 9 月大豆進口量達到 1,286.9 萬噸，較一年前增長 13.2%，創下有紀錄以來單月進口第二高，也是繼今年 5 月、6 月、7 月和 8 月之後，中國大豆進口再次創下歷史同期最高紀錄。

不過，中國迄今尚未訂購任何美國新作大豆，而是持續轉向採購南美大豆。

據《路透社》報導，中國進口量下滑的原因，是美國大豆面臨高額關稅，且美國往年收獲的舊作大豆庫存已完成交易。

首創京都期貨分析師表示：「這主要歸因於關稅，通常情況下，仍會有部分舊作大豆進入市場。」

中國與南美大豆貿易如火如荼。

海關數據顯示，9 月巴西對華大豆出口量較去年同期激增 29.9%，達 1,096 萬噸，佔中國當月油料作物進口總量 85.2%；阿根廷對華大豆出口量暴增 91.5%，達 117 萬噸，佔總量 9%。

1 至 9 月，中國共從巴西進口大豆 6,370 萬噸，年增 2.4%；中國從阿根廷進口 290 萬噸，增加 31.8%。