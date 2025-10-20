蘋果惹毛中國用戶！55人集體提告指控壟斷

鉅亨網編譯段智恆 2025-10-20 22:30

‌



根據《路透》報導，中國 55 名 iPhone 與 iPad 用戶周一 (20 日) 向中國國家市場監督管理總局提出反壟斷投訴，指控蘋果 (AAPL-US) 濫用市場支配地位，透過限制 App 發行與支付管道、並收取高額抽成，違反中國《反壟斷法》。

蘋果惹毛中國用戶！55人集體提告控壟斷(圖：REUTERS/TPG)

根據代理律師 Wang Qiongfei 說法，這起行政投訴聚焦蘋果 App Store 的商業模式，指控公司強迫消費者僅能透過 App 內購 (In-App Purchase) 系統購買數位商品、限制 iOS 應用程式僅能從 App Store 下載，以及向開發者收取最高達 30% 的交易佣金。

‌



這起案件發生之際，正值美中貿易關係緊張升高，雙方相互施加關稅與科技限制之際，使這項投訴格外引人注目。Wang Qiongfei 指出，蘋果在中國市場維持 App 發行壟斷地位，但在歐洲與美國面臨監管壓力後，已在當地開放替代支付方式與第三方 App 商店，卻未在中國採取相同措施。

截稿前，蘋果尚未就此事回覆置評請求。這是 Wang Qiongfei 第二次代表消費者對蘋果提起訴訟。2021 年他曾領銜一宗類似案件，但去年遭上海法院駁回，目前正上訴至中國最高人民法院。該案去年 12 月已開庭，裁決尚未公布。