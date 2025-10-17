鉅亨網編譯段智恆 2025-10-17 23:30

‌



根據《CNBC》報導，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 預定於美國時間周五 (17 日)(台灣時間周六) 與中國國務院副總理何立峰進行電話會談，討論美中貿易談判進展。這是近期雙方高層首次正式聯繫，被視為兩國關係在緊張局勢下出現的潛在緩和訊號。

美中高層再聯繫！貝森特將與何立峰通話 為川習會前暖身(圖：REUTERS/TPG)

據了解，白宮高層官員表示，這通電話的具體時間與後續議題仍未確定，但能確認雙方將針對目前的貿易談判交換意見。會談安排正值美中關係再度緊繃之際。美國總統川普上周對北京的新出口管制措施作出回應，威脅將對中國進口商品加徵額外 100% 關稅，導致市場再度關注雙邊摩擦升溫的風險。

‌



川普周五在接受《福斯商業新聞網》(Fox Business)訪問時談及該關稅時表示：「那不是一個可持續的稅率，但數字就是如此。這可能行得通，也可能不行，但他們 (中國) 逼我這麼做。」他同時補充：「我認為我們和中國會相處得很好。」

川普並透露，他計畫「幾周內」在南韓與中國國家主席習近平會面。貝森特本周稍早於《CNBC》的「Invest in America Forum」論壇上也提到，他「很有可能」在川普出訪前親赴亞洲與何立峰會晤，並稱對何立峰「非常尊敬」。