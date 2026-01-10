鉅亨網新聞中心 2026-01-10 08:30

2026 年 1 月 6 日，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 於在德州特斯拉超級工廠接受知名投資人戴曼迪斯專訪，拋出三項重大預言，描繪人類未來十年的巨大轉變。他在訪談中直言，「接下來十年，將是人類歷史上變化最快的一段時間」，相關談話隨即在全球科技圈與 AI 產業引發熱議。

現年 54 歲的馬斯克直言，人工智慧、機器人與生物科技的加速融合，將在未來十年全面重塑人類的壽命、工作型態與教育體系。

馬斯克首先指出，未來十年人類壽命有望被「徹底改寫」。他認為，隨著 AI 與生物智能深度結合，醫療體系將發生根本性變化，數年後 AI 的醫療判斷能力可望超越多數外科醫師。未來看病將不再依賴傳統醫院排隊模式，每個人都可能擁有相當於哈佛醫學教授水準的 AI 醫師，能即時完成診斷與治療建議。

他並預測，針對癌症與腫瘤的疫苗將大量出現，透過精準方式攻擊並殺死癌細胞，抗衰老技術也將逐步落地，使延緩甚至干預老化不再只是科幻概念。馬斯克形容，未來人類可能在 80 歲時仍維持身體巔峰狀態，「活得久、活得好」將成為核心競爭力。

第二項預言則聚焦於就業市場。馬斯克警告，未來五年至十年將是人類最痛苦的過渡期，自 2026 年起，AI 將大量進入職場，白領工作不再安全，許多職位可能永久消失。

他舉例，一家公司導入 AI 客服後，員工數量一次減少 700 人；好萊塢原規劃投資 8 億美元打造影視基地，也因 AI 生成技術成熟而直接喊停。馬斯克強調，這並非短期裁員，而是結構性消失。為因應衝擊，他提出全民基本收入（UBI）概念，認為未來十年內 AI 與機器人將爆發式提升生產力，各國可透過對 AI 與機器人課稅，支撐全民最低生活保障。他預估，即便是外科手術，四年後機器人的操作水準也將超越全球最頂尖的人類外科醫師，全球機器人數量最終可能突破 100 億台，商品與服務價格將大幅下降，但轉型期仍需約七至十年，對多數人而言將極具痛苦。

第三項預言指向教育革命。馬斯克直言，現行大學教育內容已嚴重落後於現實需求，AI 將成為「史上最好的老師」。他透露，矽谷企業招募人才時，已有不少高中生因程式能力優於大學生而獲青睞。未來 AI 教師將具備高度耐心與智慧，可依學生興趣、能力與節奏量身打造學習路徑，全球知識也可能逐步走向免費化。他認為，不僅教師將被 AI 取代，外科醫師等高度專業職業同樣難以倖免。