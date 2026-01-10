鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-10 03:39

《彭博》周五 (9 日) 報導，OpenAI 和軟銀雙方各出資 5 億美元，共同投資 10 億美元於基礎建設公司 SB Energy，協助該公司發展 AI 資料中心業務。OpenAI 也選定 SB Energy 作為合作夥伴，在德州 Milam 興建並營運 1.2GW 資料中心。

雙方周五發表聲明指出，這筆投資將支持 SB Energy 成長為資料中心開發商和營運商。不過聲明未透露此次投資的估值。

‌



對大型科技公司來說，確保電力供應是實現 AI 野心的關鍵。電力需求促使部分公司直接投資電力供應商或電廠，或自行取得能源來源。Meta(META-US) 周五才宣布，已談成幾筆交易，最終可能取得超過 6GW 的核電。

SB Energy 擴大資料中心業務

長期由軟銀支持的 SB Energy 原本是再生能源和儲能開發商，近年開始跨入資料中心的開發、擁有和營運。這筆新資金是繼去年從 Ares 基礎建設機會基金拿到 8 億美元之後的最新進展。

SB Energy 與軟銀、OpenAI 的合作，凸顯科技公司之間日益緊密的關係網。這些交叉持股和合作正在撐起 AI 產業，但也引發擔憂：萬一 AI 需求不如預期，可能引發連鎖效應。軟銀是 OpenAI 最大投資者之一。

星門計畫持續推進

SB Energy 合作案是 OpenAI 的星門計畫 (Stargate) 一部分。這是 OpenAI 與軟銀、甲骨文 (ORCL-US) 等夥伴的聯合專案，目標是 4 年內在美國砸 5,000 億美元蓋 AI 資料中心和相關基礎設施。