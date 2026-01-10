鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-10 03:19

根據《商業內幕》周五報導，阿波羅全球管理公司 (APO-US) 首席經濟學家 Torsten Sløk 去年大部分時間都在警告美國經濟最壞情境，如今態度轉趨樂觀。他表示，美國現在有望避開停滯性通膨，衰退風險估計僅 10%，遠低於市場目前預期的 30%。

「要對經濟前景唱衰變得愈來愈難了，」Sløk 周四接受《CNBC》訪問時說，「我們正從多數人年初預期的停滯性通膨前景，轉向經濟過熱的前景。」

這對 Sløk 來說是態度大轉變。他長期警告可能出現衰退，去年還是華爾街最早對停滯性通膨拉警報的人之一。停滯性通膨常被視為經濟最壞情境之一，甚至比一般衰退更難處理，因為高通膨會讓聯準會無法降息來刺激經濟活動。

但進入 2026 年情況看起來不同了，多項利多預計推升經濟成長，消除停滯性通膨困境中的「停滯」部分。

Sløk 指出幾項催化因素，包括關稅不確定性減少、美元走貶、AI 相關投資熱潮，以及《大而美法案》的刺激措施。他估計，光這項法案就可能讓 2026 年 GDP 成長增加近 1%。