鉅亨網編輯林羿君 2025-10-15 15:20

越南新成立的航空公司太陽富國航空 (Sun PhuQuoc Airways) 計畫在五年內購買共 100 架空巴與波音(BA-US) 噴射客機，目標是進入越南快速擴張的旅遊市場，並在該國繁忙的空域中爭取一席之地。

看好越南旅遊爆發 太陽富國航空大手筆狂買100架客機。(圖:shutterstock)

富國航將於 11 月 1 日開始商業飛行。執行長 Nguyen Manh Quan 表示，預計到 2030 年，公司將服務至少 2,000 萬人次的乘客，年營收約達 20 億美元。

他進一步稱，隨著越南吸引更多外國遊客，該公司將利用其母公司越南太陽集團的優勢，提供旅行套裝服務。

太陽集團表示，越南國內航空公司還有發展空間，因為越南人口超過 1 億，旅遊需求不斷增長，航空市場仍有很大的發展空間和機會。

Nguyen Manh Quan 預計到 2030 年底，太陽富國航空空將擁有 60 架空中巴士窄體飛機和 40 架波音 787-9 和 787-10 噴射機。這家名為 SPA 的航空公司已接收其首架空中巴士 A321 飛機，這是其首批 8 架飛機機隊的一部分。該公司也與越南外貿銀行簽署了一份購買空中巴士飛機的貸款協議。