2025-10-13

石油輸出國組織 (OPEC) 周一 (13 日) 在最新月報中表示，全球石油需求展望維持不變，但隨著石油輸出國組織及盟國 (OPEC+) 持續增產，2026 年油市供應將更接近平衡，原先預期的供應缺口將顯著縮小。

OPEC月報：全球石油需求預測不變 明年油市將轉趨寬鬆(圖：REUTERS/TPG)

根據報告，OPEC 預估 2025 年全球石油需求將成長每日 130 萬桶，2026 年再增 140 萬桶，與上月預測一致。OPEC + 集團 9 月增產 63 萬桶，使總產量達每日 4,305 萬桶，主要反映成員國依既定計畫調升生產配額。

OPEC 上調產量預估 供需缺口縮至僅 5 萬桶 / 日

OPEC 指出，在維持現有生產水準的情況下，明年全球油市供需將幾乎達成平衡，2026 年僅剩每日約 5 萬桶的小幅缺口。根據 OPEC 數據計算，該缺口遠低於上月報告推算的每日 70 萬桶。這顯示 OPEC + 加快解除減產後，市場供應逐漸趨於寬鬆。

布蘭特原油周一小幅回升至每桶約 63 美元，仍接近五個月低點。油價自 4 月以來已累計下跌約 18%，主要受到增產與需求疑慮拖累。OPEC 表示，全球經濟在美國、日本、印度與中國的強勁數據帶動下，整體成長動能仍穩健，但供應回升速度恐壓抑價格表現。

在供應面，非 OPEC 產油國預估今年將增產 80 萬桶 / 日，明年增幅約 60 萬桶，主要來自巴西、加拿大、美國與阿根廷。OPEC + 的天然氣液體與非常規液體產量則預計今年平均為每日 860 萬桶，2026 年將升至 880 萬桶。

預測分歧縮小 市場聚焦供應過剩風險

報告指出，OPEC 對油需成長的預估仍位於業界高標，反映其對能源轉型速度持較保守看法。不過，隨著 OPEC + 持續恢復產能，該組織的預測已與國際能源署 (IEA) 及市場分析機構逐步靠攏。IEA 上月估計，2026 年全球可能出現每日 330 萬桶的供應過剩，而分析師平均預期，屆時油市或有 160 萬桶 / 日的盈餘。

美國能源巨擘埃克森美孚 (XOM-US) 執行長伍茲 (Darren Woods) 則認為，短期供應過剩應屬暫時現象，中長期仍將面臨結構性緊張。分析人士指出，雖然 OPEC 維持需求展望不變，但隨著增產步伐加快，市場對「供應過剩」的憂慮恐再度升溫，促使油價在未來數月持續承壓。