一句話砸盤！川普嗆重稅 銅價一口氣跌5%
鉅亨網編譯段智恆
美國總統川普威脅將對中國商品大幅加徵關稅，衝擊全球大宗商品市場，銅價周五 (10 日) 在倫敦金屬交易所 (LME) 重挫近 5%，跌破每公噸 10,400 美元，創下五個月來最大跌幅，抹去前一日的漲幅。
川普在社群平台發文指出，鑑於中國近日對稀土元素實施「敵意濃厚」的出口管制，他認為本月底在南韓舉行的會議上「沒有理由」與中國國家主席習近平會晤。川普表示，美方考慮的反制措施之一，就是對所有中國輸美商品「大幅加徵關稅」。此言一出，立即引發市場劇烈震盪，美股重挫，美債與黃金走高，投資人迅速湧入避險資產。
銅因廣泛應用於製造業與能源轉型，被視為全球經濟景氣的風向球。分析師指出，銅價對貿易前景與經濟成長特別敏感，川普再度揚言升高貿易壁壘，使市場對需求前景憂慮急遽升溫。
此次下跌更逆轉了近期的強勁漲勢。本週稍早，由於智利、剛果與印尼等地大型銅礦場傳出生產受挫，加上其他專案進度遲滯，市場押注供應短缺，銅價本周四一度衝高至每公噸 11,000 美元，僅比去年 5 月的歷史高點低約 100 美元。不過，在川普言論重擊下，這波漲勢瞬間蒸發。
截至紐約時間周五中午 12 點 47 分，LME 銅價下跌 4%，報每公噸 10,440 美元，交易所內所有主要金屬齊跌；紐約商品交易所 (Comex) 銅期貨同步大幅下挫。市場人士指出，若美中雙方繼續升級關稅與出口限制，銅市可能面臨更劇烈波動。
