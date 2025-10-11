鉅亨網編譯段智恆 2025-10-11 02:00

美國總統川普威脅將對中國商品大幅加徵關稅，衝擊全球大宗商品市場，銅價周五 (10 日) 在倫敦金屬交易所 (LME) 重挫近 5%，跌破每公噸 10,400 美元，創下五個月來最大跌幅，抹去前一日的漲幅。

一句話砸盤！川普嗆重稅 銅價一口氣跌5%(圖：REUTERS/TPG)

銅因廣泛應用於製造業與能源轉型，被視為全球經濟景氣的風向球。分析師指出，銅價對貿易前景與經濟成長特別敏感，川普再度揚言升高貿易壁壘，使市場對需求前景憂慮急遽升溫。

此次下跌更逆轉了近期的強勁漲勢。本週稍早，由於智利、剛果與印尼等地大型銅礦場傳出生產受挫，加上其他專案進度遲滯，市場押注供應短缺，銅價本周四一度衝高至每公噸 11,000 美元，僅比去年 5 月的歷史高點低約 100 美元。不過，在川普言論重擊下，這波漲勢瞬間蒸發。