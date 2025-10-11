鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-11 12:00

‌



40%車廠原料供應告急！一場火災暴露美國鋁供應鏈脆弱 專家曝兩大死穴（圖：Shutterstock）

被譽為「萬能金屬」的鋁，對現代製造業意義非凡。鋁的輕量化、高強度、耐腐蝕等六大核心優勢，使之成為汽車、航空航天、新能源等領域的關鍵材料，尤其在新能源汽車行業，鋁的價值更為凸顯，電池包本身重量高達 400-600 公斤，車身減重對提升續航至關重要。

‌



研究顯示，車重每減 10%，續航可增 6%-8%，鋁製零組件比鋼輕 30%-50%，特斯拉 Model 3 憑藉高鋁材占比的一體化壓鑄技術，車身減重 200 公斤，續航直接提升 50 公里。我

中國工信部已提出，2030 年單車用鋁目標將達 350 公斤，鋁的「戰略含金量」持續攀升。

然而，這樣重要的金屬，美國自身供應卻極度乏力。數據顯示，2024 年全球原鋁產量 7181.62 萬噸，中國以 4338.5 萬噸佔比 60.41%，連 24 年蟬聯第一，美國原鋁產量僅 67 萬噸，不足全球 1%，甚至不及中國的六十分之一。

回溯歷史，1980 年美國原鋁產量曾達 465.4 萬噸冠居全球，如今卻大幅萎縮，癥結在於鋁產業鏈的兩大命門——鋁土礦與電力。

美國鋁土礦儲量僅約 2000 萬噸，全球已探明 291 億噸，幾乎無法支撐原鋁生產，而電解鋁又是「電老虎」，每噸需耗電 1.3-1.5 萬度，能源成本佔生產成本 40%-50%。

美國每噸鋁電力成本達 550 美元，遠超加拿大、中國等國，導致原鋁廠商喪失競爭力。在此背景下，美國轉向再生鋁「續命」，通過回收廢鋁生產，能耗低、成本低。

2023 年美國再生鋁產量 331 萬噸，遠超原鋁，成為供應主體，Novelis 正是全球最大鋁回收商之一。

但即便如此，美國仍有四成的鋁依賴進口，廢鋁來源亦需海外補給。

為振興鋁業，川普政府選擇「加稅」老路，今年先將鋁進口關稅從 10% 提至 25%，4 個月後再加碼至 50%，並取消加拿大、墨西哥等盟友的豁免，但業界並不買賬。

美國鋁業協會指出，產業衰退的核心是電力供應緊張與成本高企，而非關稅。

更諷刺的是，AI 行業正搶奪新增電力，電網負荷已近極限，加上關稅豁免廢鋁進口反而加劇廢鋁資源競爭，推高本土鋁價，抑制下游需求。

有鋁礦企業執行長直言：「關稅會扼殺美國鋁需求，與重振產業目標背道而馳。」