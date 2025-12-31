鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-31 21:31

根據《彭博》周三 (31 日) 報導，中國車廠 11 月在歐洲電動車市場創下 12.8% 的歷史新高市佔率，儘管面臨歐盟關稅壓力，仍持續擴大在當地市場的影響力。

根據研調機構 Dataforce 數據，中國品牌在歐盟、歐洲自由貿易聯盟國家及英國的混合動力車市場持續攀升，市佔率超過 13%。

中國車廠基本上已吸收歐盟在 2024 年底對中國製電動車課徵的額外關稅，同時積極進軍不受新關稅影響的領域，如混合動力車款和英國等非歐盟市場。

根據 Jato Dynamics 另一份數據，截至 10 月，零跑汽車在歐洲的電動車銷量暴增超過 4000%，這項成長主要受惠於與 Stellantis NV(STLA-US) 的合資企業。奇瑞旗下 Omoda 品牌在同期間的電動車銷量也成長 1100%。

隨著中國車商在歐洲銷售更多電動化車款，歐洲本土車商努力跟上腳步，同時遊說放寬逐步淘汰傳統燃油車的規定。