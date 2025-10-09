search icon



中國買走近八成！巴西大豆出口有望衝新高

鉅亨網編譯段智恆


《路透》周三 (8 日) 報導，巴西大豆出口今年有望創下新高，受惠於美國供應缺口與中國需求強勁。根據穀物出口商協會 (Anec) 最新數據，巴西截至 10 月底的大豆出口量將達到 1.022 億噸，超越 2023 年全年創下的 1.013 億噸紀錄，也突破 2024 年全年水準。

cover image of news article
中國買走近八成！巴西大豆出口有望衝新高(圖：REUTERS/TPG)

作為全球最大的大豆生產與出口國，巴西今年收穫量預估將超過 1.7 億噸，帶動出口規模攀升。Anec 指出，主因在於美國幾乎退出中國市場，加上中國買盤穩定，成為推動巴西出口的核心動力。僅在 9 月，中國就自巴西進口 650 萬噸大豆，占當月出口總量的 93%，保持歷史性高比重。


數據顯示，今年迄今，中國占巴西大豆出口比重達 79.9%，高於 2021 至 2024 年間的 74%，也高於去年全年的 76%。Anec 強調：「中國仍是巴西大豆出口的主要目的地與關鍵推力。」該協會在 10 月的首份月度出口報告中預測，本月大豆出口將達 712 萬噸，較去年同期增加約 270 萬噸。全年總出口則估計可達 1.1 億噸，並預期 11 月至 12 月將再出口 800 萬噸，印證年度預估。

除了大豆外，巴西玉米出口同樣亮眼。Anec 數據顯示，10 月玉米出口量達 600 萬噸，較去年同期多出 38 萬噸。今年截至 10 月底，玉米出口累計達 3,000 萬噸，使巴西穩居全球第二大玉米出口國，僅次於美國。

市場人士指出，巴西農業在全球糧食供應鏈中的角色持續擴大。由於美中貿易摩擦加劇，中國更依賴巴西確保大豆供應，也使巴西在國際市場上的地位進一步鞏固。

文章標籤

巴西大豆出口Anec中國美國需求農產品產業

道瓊黃豆195.590.71%
Teucrium 大豆價格指數ETF21.9+0.27%

