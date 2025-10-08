鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-08 02:00

‌



甲骨文 (Oracle) 股價周二 (7 日) 重挫，盤中一度下跌超過 7%，主因是《The Information》報導揭露其雲端業務毛利率遠低於華爾街普遍預期，投資人擔憂公司在人工智慧 (AI) 熱潮下的獲利能力。

不賺反虧！甲骨文雲端業務毛利率遠遜預期 盤中股價重摔(圖：REUTERS/TPG)

‌



報導指出，甲骨文在截至 8 月底的三個月內，透過出租由輝達 (NVDA-US) 晶片驅動的伺服器獲得約 9 億美元營收，但毛利僅約 1.25 億美元，毛利率僅 14%，遠低於甲骨文整體約 70% 的水準。部分租賃小批量繪圖處理器 (GPU) 的交易甚至導致「相當可觀的虧損」。

對於上述消息，甲骨文對相關報導拒絕置評。

甲骨文近年積極轉型為雲端與 AI 運算的重要供應商，股價今年以來已上漲逾六成。上月該公司曾預測未來三個會計年度的雲端運算業務營收將跳增七倍，激勵股價在 9 月 10 日單日大漲 36%。然而高昂的晶片採購與資料中心建設成本，已對其獲利帶來壓力。《彭博》數據顯示，甲骨文在最新財報中的整體毛利率為 67.3%，創一年多來最低。

分析人士指出，甲骨文以低價策略出租輝達 GPU 伺服器雖吸引大客戶，但成本過高導致利潤受限。《The Information》警告，這可能讓甲骨文成為 AI 雲端市場的關鍵玩家同時，也面臨獲利挑戰。

甲骨文近月在 AI 領域動作頻頻，除了與 OpenAI 簽訂協議，將提供 4.5GW 的資料中心運算能量外，公司也參與了「星際之門」(Stargate) 計畫，與 OpenAI 合作在 2030 年前建置五座大型 AI 資料中心，並預估屆時雲端基礎建設收入可達 1,440 億美元，遠高於 2025 年的逾 100 億美元。