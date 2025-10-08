黃仁勳：持續贊助H-1B簽證 輝達將吸收額外費用
鉅亨網編譯段智恆
《Business Insider》周二 (7 日) 報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳表示，公司將繼續為 H-1B 簽證提供贊助，並承擔所有相關費用，即使美國總統川普上月簽署的行政命令，大幅提高申請成本。
川普於 9 月 21 日簽署的新令規定，企業若要聘僱新的 H-1B 簽證持有人，必須額外繳納 10 萬美元，否則員工不得入境。白宮強調，新規不影響現有簽證持有人，也不適用於 9 月 21 日前已提交的申請案。但由於美國科技產業長期依賴國際人才，此舉仍引發業界憂慮。
黃仁勳在寫給員工的內部信中表示：「身為輝達眾多移民之一，我深知在美國獲得的機會，如何深刻改變了我們的生活。輝達的奇蹟，是由你們以及全球的優秀同事共同打造，沒有移民就不可能實現。」
輝達拒絕針對相關政策進一步評論，但外界普遍解讀，黃仁勳公開重申支持 H-1B，顯示公司希望穩住士氣，並向外界傳達訊號：即使成本大幅增加，輝達仍會承擔負擔，確保能持續吸引海外高階工程師與研究人才。
在人工智慧 (AI) 與半導體競爭愈趨激烈之際，H-1B 簽證政策再度成為科技巨擘的焦點。輝達此舉凸顯，即便面臨政策成本壓力，人才來源的多元化仍是企業維持競爭力的核心。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Fed民調＋凱雷數據齊示警：美國就業市場正在降溫
- 黃金暴衝！期貨史上首破4000美元 政經動盪推升避險需求
- 〈美股早盤〉主要指數開高 AI題材與Fed官員談話受矚目
- 美眾議院報告：中國藉漏洞大買半導體設備 政策效果受質疑
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇