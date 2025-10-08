鉅亨網編譯段智恆 2025-10-08 01:30

黃仁勳：持續贊助H-1B簽證 輝達將吸收額外費用(圖：REUTERS/TPG)

川普於 9 月 21 日簽署的新令規定，企業若要聘僱新的 H-1B 簽證持有人，必須額外繳納 10 萬美元，否則員工不得入境。白宮強調，新規不影響現有簽證持有人，也不適用於 9 月 21 日前已提交的申請案。但由於美國科技產業長期依賴國際人才，此舉仍引發業界憂慮。

黃仁勳在寫給員工的內部信中表示：「身為輝達眾多移民之一，我深知在美國獲得的機會，如何深刻改變了我們的生活。輝達的奇蹟，是由你們以及全球的優秀同事共同打造，沒有移民就不可能實現。」

輝達拒絕針對相關政策進一步評論，但外界普遍解讀，黃仁勳公開重申支持 H-1B，顯示公司希望穩住士氣，並向外界傳達訊號：即使成本大幅增加，輝達仍會承擔負擔，確保能持續吸引海外高階工程師與研究人才。