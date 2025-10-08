Fed民調＋凱雷數據齊示警：美國就業市場正在降溫

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-08 01:00

綜合外媒周二 (7 日) 報導，美國政府關門使 9 月官方非農就業報告停擺，市場只能依靠聯準會 (Fed) 調查與民間機構的數據推估，來判斷就業市場狀況。紐約聯準銀行 9 月的消費者調查顯示，民眾對未來就業環境的擔憂升高，認為失業風險增加；投資巨擘凱雷 (Carlyle) 自行模型推算則指出，上月美國新增就業可能僅有 1.7 萬人，顯示勞動市場走軟。

NY Fed 調查：失業憂慮升高 通膨預期回升

紐約聯準銀行周二公布的 9 月「消費者預期調查」顯示，受訪者認為一年後的失業率將高於 8 月水準，未來一年內失業的平均機率從 14.5% 微升至 14.9%。雖然如此，受訪者對「失業後三個月內找到新工作」的信心反而提升，比例從 8 月的 44.9% 升至 47.4%。

調查同時指出，家庭對當前財務狀況看法改善，但對一年後的展望略為下修，並削減未來支出計畫。薪資與所得前景看法分歧，部分家庭傾向保守。通膨預期則小幅上揚，1 年期預估從 3.2% 升至 3.4%，3 年期維持在 3%，5 年期自 2.9% 升至 3%。食品價格漲幅預期更創下自 2023 年 3 月以來新高。

該報告在 9 月底前完成，未受政府關門直接影響，但由於缺乏官方就業數據，這份調查更受市場矚目。紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams)9 月 29 日指出，Fed 在壓低通膨與支撐就業市場之間「需要保持平衡」，並提到關稅效應比想像中小，通膨壓力並未進一步惡化。波士頓聯準銀行總裁柯林斯(Susan Collins) 則強調，持續降息雖可能支撐就業，但若過快也會推高通膨風險。

Carlyle 數據：新增就業僅 1.7 萬人 遠低於官方前值

隨著美國勞工統計局 (BLS) 因政府關門而停止數據發布，私人機構積極填補空缺。凱雷根據其龐大投資組合推算，9 月非農就業新增人數僅約 1.7 萬人，甚至低於 8 月官方報告的 2.2 萬人。凱雷的數據涵蓋 277 家企業、694 項房地產投資與 73 萬名員工，顯示勞動市場顯著降溫。

其他民間數據亦顯示疲軟。人力資源公司 ADP 估算，9 月美國民間企業就業減少 3.2 萬人，部分反映 BLS 修正帶來的調整。職涯顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 則指出，雖然 9 月裁員數下降，但企業規劃招聘人數跌至 2009 年以來最低。

與此同時，凱雷的數據也呈現出經濟某些亮點：9 月美國國內生產毛額 (GDP) 年增率推估為 2.7%，企業投資三個月平均增幅達 4.8%；能源價格下跌 3.8%，而住房以外的服務價格則上升 3.3%，顯示經濟並非全盤惡化。

就業市場降溫 Fed 進退兩難

美國官方 9 月就業報告缺席，讓 Fed 決策者在 10 月 28 至 29 日會議前缺乏關鍵依據。由於上月已降息 1 碼 (25 個基點) 至 4% 至 4.25% 區間，市場普遍預期 Fed 可能再次降息，以抵銷勞動市場疲弱衝擊。不過，通膨率仍高於 2% 的政策目標，加上美國總統川普推動的關稅政策逐步反映在物價上，使決策兩難。