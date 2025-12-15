十年牛市要涼了？華爾街巨頭齊喊：資本瘋狂外逃 2026年美元跌5%

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-15 18:00

十年牛市要涼？華爾街巨頭齊喊：資本瘋狂外逃 2026年美元跌5%（圖：Shutterstock）

Fed 鴿派轉向成為美元走弱的催化劑。市場預期 Fed 明年還有兩次降息。與此形成鮮明對比的是，歐洲央行 (ECB) 與日本央行 (BOJ) 因通膨黏性選擇按兵不動，甚至醞釀升息。這種貨幣政策分化直接削弱美元利差優勢，觸發資本撤離美國國債等資產。

根據大摩的量化模型顯示，2026 年中旬，美元指數 (DXY) 恐將暴跌 5%，創 2008 年以來最大年度跌幅。

美元貶值的影響呈現多稜鏡式擴散。對美國出口商而言，商品價格競爭力提升恐助力川普政府削減貿易逆差目標，但進口成本激增恐推高消費通膨，迫使 Fed 在降息決策中投鼠忌器，跨國企業則意外獲益，蘋果、微軟等巨頭海外利潤兌換美元後增幅可達 8%-12%，形成「弱美元 - 強財報」的傳導鏈條。

新興市場成為最大贏家。隨著美元融資成本下降，「套利交易」捲土重來：投資人借入低利率美元轉投巴西雷亞爾、韓元等高收益貨幣。根據小摩數據顯示，此類交易規模已回升至 2022 年前水平，推動新興貨幣指數年內上漲 4.3%。

高盛更指出，受益於大宗商品價格上漲的加幣、澳幣將領漲 G10 貨幣陣營。

在一片看空聲中，花旗與渣打亮出不同觀點。兩家機構認為，美國在 AI 與自動化領域的巨額投資正構築「新護城河」，光是輝達一家企業就吸引全球 30% 的 AI 相關資本流入。此外，美股科技類股持續走強，可能抵銷利率下行對美元的壓制。

花旗北美外匯策略主管說：「若勞動市場未現斷崖式惡化，美元也許會在 2026 年三季觸底反彈。」

德意志銀行更發出終極警告稱，當前美元估值已偏離基本面。該行測算顯示，即便考慮美國經濟韌性，美元仍被高估 12%-15%。 「當利率優勢、成長分化與股市繁榮三大支柱動搖時，資本外逃將加速。」

德銀分析師 George Saravelos 在報告中指出，美元十年霸權週期正站在轉折點上。