十年牛市要涼了？華爾街巨頭齊喊：資本瘋狂外逃 2026年美元跌5%
鉅亨網編譯陳韋廷
華爾街頂級機構近期罕見達成共識，認為美元將在 2026 年步入下行通道。德意志銀行 (DB-US) 、高盛 (GS-US) 、摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 及摩根大通 (下稱小摩)(JPM-US) 共同預警，隨著聯準會 (Fed) 持續降息與其他央行緊縮政策形成利差，美元兌歐元、英鎊、日元等主要貨幣恐面臨 5% 以上跌幅，一場持續十年的美元牛市恐將終結。
Fed 鴿派轉向成為美元走弱的催化劑。市場預期 Fed 明年還有兩次降息。與此形成鮮明對比的是，歐洲央行 (ECB) 與日本央行 (BOJ) 因通膨黏性選擇按兵不動，甚至醞釀升息。這種貨幣政策分化直接削弱美元利差優勢，觸發資本撤離美國國債等資產。
美元貶值的影響呈現多稜鏡式擴散。對美國出口商而言，商品價格競爭力提升恐助力川普政府削減貿易逆差目標，但進口成本激增恐推高消費通膨，迫使 Fed 在降息決策中投鼠忌器，跨國企業則意外獲益，蘋果、微軟等巨頭海外利潤兌換美元後增幅可達 8%-12%，形成「弱美元 - 強財報」的傳導鏈條。
新興市場成為最大贏家。隨著美元融資成本下降，「套利交易」捲土重來：投資人借入低利率美元轉投巴西雷亞爾、韓元等高收益貨幣。根據小摩數據顯示，此類交易規模已回升至 2022 年前水平，推動新興貨幣指數年內上漲 4.3%。
在一片看空聲中，花旗與渣打亮出不同觀點。兩家機構認為，美國在 AI 與自動化領域的巨額投資正構築「新護城河」，光是輝達一家企業就吸引全球 30% 的 AI 相關資本流入。此外，美股科技類股持續走強，可能抵銷利率下行對美元的壓制。
花旗北美外匯策略主管說：「若勞動市場未現斷崖式惡化，美元也許會在 2026 年三季觸底反彈。」
德意志銀行更發出終極警告稱，當前美元估值已偏離基本面。該行測算顯示，即便考慮美國經濟韌性，美元仍被高估 12%-15%。 「當利率優勢、成長分化與股市繁榮三大支柱動搖時，資本外逃將加速。」
德銀分析師 George Saravelos 在報告中指出，美元十年霸權週期正站在轉折點上。
這場圍繞著美元命運的激辯，實則是新舊經濟動能的較量。隨著 Fed 降息路徑逐漸明朗，2026 年有望成為檢驗「美國例外論」真偽的關鍵之年，究竟是貨幣政策分化終結美元霸權，還是科技創新續寫強勢神話？全球資本屏息以待。
