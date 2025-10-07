鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-07 21:58

綜合外媒周二 (7 日) 報導，黃金價格本周再創歷史新高，現貨金價一度突破每盎司 3,970 美元，紐約 12 月期貨更首次站上 4,000 美元，凸顯投資人在全球政經不確定性升高下，加速湧入這項傳統避險資產。

黃金暴衝！期貨史上首破4000美元 政經動盪推升避險需求(圖：REUTERS/TPG)

今年以來，黃金漲幅已超過五成，為 1979 年以來最強勁的年度表現。分析人士指出，美國總統川普推動重塑全球貿易與地緣政治秩序，打擊美元信心，加上通膨仍未完全降溫，使資金大舉轉向黃金。各國央行與散戶投資人近月來買盤踴躍，中國人民銀行在 9 月已連續第 11 個月增持黃金。

美國政府關門進入第二周，令市場與決策者缺乏重要數據可依，這種不確定性也推高了黃金需求。法國總理勒克努 (Sebastien Lecornu) 辭職，政治動盪加劇歐洲最大財政赤字國家的不安情緒；與此同時，日本政局也出現變動，都進一步推升對避險資產的追捧。MKS Pamp 研究主管 Nicky Shiels 指出，來自歐洲與日本的零售買盤，加上機構資金湧入，推動黃金近期加速上漲。

聯準會 (Fed) 在 9 月降息後，債券報酬吸引力下降，市場預期今年內仍可能再有兩次降息，這些都成為金價持續走高的助力。投資大師達里歐 (Ray Dalio) 在康乃狄克州論壇上建議，投資組合應配置約 15% 黃金，因為「債券已不是有效的價值儲存手段」，並強調黃金在股市或其他資產下跌時，能提供關鍵保護。

景順全球市場策略師 David Chao 也表示，黃金雖然價格高昂，但仍建議投資人至少提高至 5% 的配置，作為美元疲弱與市場震盪的保險。

金融機構方面，高盛在最新報告中將 2026 年 12 月金價預測自每盎司 4,300 美元上調至 4,900 美元，理由是 ETF 資金持續流入與各國央行積極買盤。與此同時，美銀提醒，黃金漲勢可能出現「疲乏」跡象，第 4 季不排除出現整理或回檔，呼籲投資人保持謹慎。

截至紐約周二上午 9 時 38 分，現貨金價報每盎司 3,974.34 美元，上漲 0.3%，與期貨行情的突破相呼應；截稿前，黃金期貨上漲 0.62%，報每盎司 4,001.12 美元。