鉅亨網新聞中心 2025-12-15

聯合國最新數據顯示，全球城市化進程正以驚人速度在中等收入的亞洲地區展開。根據城市蔓延的現實重新定義邊界後，印尼首都雅加達以 4,200 萬人口躍居全球最大城市，孟加拉達卡（3,700 萬）、德里和上海緊隨其後，取代了長期居冠的東京。如今，全球 33 座人口超千萬的「特大城市」中，僅 7 座位於富裕國家，且雅加達與達卡兩地預計到 2050 年還將新增 2,500 萬人口。

為何亞洲巨型城市不宜居？經濟學人：人口暴增、治理卻像在管貓。(圖:shutterstock)

人口向城市遷移，原本是改善生活的途徑，然而，對於雅加達、達卡和德里等特大城市而言，環境的骯髒、嚴重的污染和惡劣的交通擁堵，正日益抵消這種經濟紅利，甚至可能製造「貧困陷阱」。根據《經濟學人智庫》（EIU）的排名，這三座城市已躋身全球最不宜居行列，其中達卡更名列倒數第三。

亞洲特大城市的核心問題在於功能失調的城市治理。以雅加達為例，其都會圈雖已吞併鄰近城市，但各行政區域之間卻缺乏協調，治理猶如「一群互不相干的貓」。這種碎片化直接導致了生產力的下降，最明顯的體現便是極度擁堵的交通。

由於公共交通嚴重不足，且民眾無力負擔工作地點附近的住房，被迫從遙遠的郊區通勤，造成道路堵塞，加劇空氣污染，雅加達市政府估計，交通壅塞每年造成當地經濟 60 億美元損失。即便是 2019 年開通的地鐵線，也因在官方行政邊界戛然而止而未能充分服務通勤者。

類似的治理困境也困擾著其他城市。達卡由多個市政公司、國家發展局及數十個獨立機構管轄，權責分散；而擁有五座特大城市的印度，其德里和加爾各答大都會區也面臨權力在中央、邦政府和多個專門機構之間高度分散的局面。

相較之下，成功的大城市如由中央政府直接管理的上海，或透過合理分工協調 23 個特別區的東京都政府，均展現了強而有力的集中管控與協同決策機制。

儘管東京在 1965 年達到 2,000 萬人口時，人均 GDP 遠高於當今的達卡，但對於中等收入亞洲國家的特大城市來說，要提升宜居性、擺脫中等收入陷阱，起點並非巨額基礎設施投資，而是必須從根本上重塑權力結構，進行深入的治理改革。