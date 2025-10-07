鉅亨網編譯段智恆 2025-10-07 00:00

根據《路透》報導，金價周一 (6 日) 衝上歷史新高，每盎司突破 3,900 美元，投資人押注美國聯準會 (Fed) 本月將降息，同時美國、法國與日本政經局勢動盪，也進一步推升市場的避險需求。

Fed降息＋政局動盪點火！黃金衝破3900美元再創紀錄(圖：REUTERS/TPG)

現貨金價當天一度升至每盎司 3,958.57 美元，之後報 3,956.42 美元，上漲 1.8%。12 月交割的美國黃金期貨價格則上漲 1.8%，至每盎司 3,979.80 美元。

Marex 分析師 Edward Meir 指出，近期推動金價的主要因素包括：法國政局再度陷入不確定性、日本殖利率上揚帶來的通膨疑慮，以及美國政府關門進入第六天，白宮甚至揚言可能裁撤大批聯邦員工。這些事件共同強化了黃金的吸引力。

今年以來，黃金價格已上漲約 48%，創下歷來最猛烈的漲勢之一。支撐因素包括市場普遍預期 Fed 將降息、各國央行持續增持黃金、避險需求強勁，以及美元走弱。現貨金價今年 3 月首度突破每盎司 3,000 美元，9 月底則升破 3,800 美元。Meir 表示，目前金價逼近 4,000 美元大關，部分基金可能會刻意推升行情，試圖突破整數關卡。

由於黃金本身不生息，通常在低利率環境或經濟不確定性升高時表現最佳。投資人目前押注 Fed 本月將降息 1 碼 (25 個基點)，12 月還可能再降 1 碼。瑞銀 (UBS) 在研究報告中指出，金價上行有基本面與動能面支撐，預期今年底將觸及每盎司 4,200 美元。