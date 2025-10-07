25%重稅來了！川普宣布中重型卡車進口11月起開徵

鉅亨網編譯段智恆 2025-10-07 02:07

美國總統川普周一 (6 日) 宣布，將自 2025 年 11 月 1 日起，對所有進口中型與重型卡車課徵 25% 關稅，進一步擴張其保護國內產業的關稅政策。這項新措施原本預定在 10 月 1 日生效，但因底特律傳統汽車製造商展開強烈遊說，官方決定延後一個月。

川普在 Truth Social 發文表示：「自 2025 年 11 月 1 日起，所有進口至美國的中型與重型卡車將被課徵 25% 關稅，感謝各界關注！」不過他並未透露更多細節。

此舉與美國商務部在 4 月啟動的調查有關，該調查依據《貿易擴張法》第 232 條款，允許政府以國安為由對進口商品加徵關稅。調查指出，美國市場上重量逾 1 萬磅的中重型卡車及部分零組件，主要依賴少數外國供應商，且涉及「掠奪性貿易行為」，因此被列為潛在國安風險。

中重型卡車進口受衝擊

美國商務部數據顯示，去年美國共進口約 24.5 萬輛中重型卡車，總值超過 200 億美元。這項新關稅將對相關產業帶來重大影響。

受影響的企業包括戴姆勒卡車 (Daimler Truck Holding AG，旗下 Freightliner)、Volvo Group 旗下 Mack Trucks、以及 Paccar 公司(Peterbilt 與 Kenworth)。其中，International Motors(前身為 Navistar) 對進口依賴程度最高，其在美國銷售的卡車約有 98% 來自墨西哥；戴姆勒依賴比例約 83%。相比之下，Paccar 與 Volvo 幾乎所有美國銷售的卡車都在當地生產。

業界人士指出，此舉恐將加劇卡車產業原本已受鋼鋁關稅與更嚴格環保法規影響的壓力。但支持者則強調，這是保護美國製造業的重要措施。美國保護主義團體「繁榮美國聯盟」(Coalition for a Prosperous America) 的發言人 Nick Iacovella 在川普初次宣布時表示，這項關稅將「大勝美國工人與偉大的美國製造商」，有助於強化這一產業，抵禦不公平競爭。

關稅戰線全面擴張

川普政府已針對多個產業課徵額外關稅，包括鋼鐵、鋁、銅、汽車與汽車零件。新的產業別關稅也將擴及其他產品，像是軟木木材、廚櫃、浴室梳妝台與軟墊木製品，部分將自 10 月 14 日開始實施，另一些則將自明年 1 月 1 日生效。

與此同時，更多依據 232 條款的調查仍在進行中，涉及的產業包括太陽能板、商用飛機、半導體、關鍵礦產、機器人、醫療設備與工業機械，顯示川普政府的關稅網正持續擴張。