哈賽特警告：聯邦員工的裁員或將正式展開！美國政府停擺持續惡化
鉅亨網編譯莊閔棻
美國白宮國家經濟委員會主任哈賽特（Kevin Hassett）週日（5 日）表示，若美國總統川普認定國會談判無法結束政府停擺，聯邦員工的裁員將正式展開。
根據《CNBC》報導，哈賽特透露，川普與行政管理和預算局局長沃特（Russ Vought）已經在為可能的裁員行動做準備，但仍希望不必走到這一步。
此前，川普政府多次警告，若政府停擺持續，將引發大規模裁員潮。川普甚至表示，這次停擺為他提供了一個「前所未有的機會」，以縮減聯邦政府機構規模並裁減員工。
不過，白宮至今尚未真正落實相關威脅。
儘管形勢嚴峻，哈賽特仍對未來談判保持樂觀。他指出：「我們認為民主黨在週一返回國會後，有機會展現理性。如果真如此，就沒有理由啟動裁員計畫。」
哈賽特表示：「大家仍抱持希望，隨著新的一週開始，民主黨能認識到，避免裁員其實只是常識。」
目前，美國政府停擺已進入第五天，卻依然看不到解決的轉機。
民主黨方面堅持，任何政府資金法案必須納入永久延長健保稅收抵免的條款，並拒絕退讓。
共和黨則認為相關討論應延至 12 月進行，而非納入政府停擺談判，使得對峙局勢進一步升高。
上週五，參議院再度未能通過兩項可結束政府停擺的撥款法案。共和黨版本僅暫時延長政府運作至 11 月下旬，而民主黨版本則增加醫療保健資金，但最終雙雙遭到否決，僵局持續。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇