哈賽特警告：聯邦員工的裁員或將正式展開！美國政府停擺持續惡化

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-06 12:02

美國白宮國家經濟委員會主任哈賽特（Kevin Hassett）週日（5 日）表示，若美國總統川普認定國會談判無法結束政府停擺，聯邦員工的裁員將正式展開。

哈賽特警告：聯邦員工的裁員或將正式展開。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，哈賽特透露，川普與行政管理和預算局局長沃特（Russ Vought）已經在為可能的裁員行動做準備，但仍希望不必走到這一步。

此前，川普政府多次警告，若政府停擺持續，將引發大規模裁員潮。川普甚至表示，這次停擺為他提供了一個「前所未有的機會」，以縮減聯邦政府機構規模並裁減員工。

不過，白宮至今尚未真正落實相關威脅。

儘管形勢嚴峻，哈賽特仍對未來談判保持樂觀。他指出：「我們認為民主黨在週一返回國會後，有機會展現理性。如果真如此，就沒有理由啟動裁員計畫。」

哈賽特表示：「大家仍抱持希望，隨著新的一週開始，民主黨能認識到，避免裁員其實只是常識。」

目前，美國政府停擺已進入第五天，卻依然看不到解決的轉機。

民主黨方面堅持，任何政府資金法案必須納入永久延長健保稅收抵免的條款，並拒絕退讓。

共和黨則認為相關討論應延至 12 月進行，而非納入政府停擺談判，使得對峙局勢進一步升高。