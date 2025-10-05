美國政府停擺美軍無薪 川普仍堅持主持海軍250週年慶典：演出必須繼續！

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-05 08:20

儘管美軍正因美國政府「停擺」面臨薪資暫停的困境，美國總統川普仍宣布，他將主持「史上最大」的美國海軍慶典。

美國政府停擺美軍無薪，川普仍堅持主持海軍250週年慶典。(圖：Shutterstock)

川普於當地時間 10 月 3 日晚在 Truth Social 上宣布，他將於 10 月 5 日在維吉尼亞州諾福克主持盛大的美國海軍慶典，以慶祝美國海軍即將在 10 月 13 日迎來 250 週年紀念。

川普表示，這將是美國海軍「史上規模最大的慶典」。

然而，根據英國《獨立報》報導，目前美國現役軍人因政府「停擺」正面臨無薪工作的困境。

《軍事時報》則指出，若美國參議院未能在 10 月 15 日前通過撥款法案，美國軍人的薪資將停止發放。

川普在貼文中指出，他將與夫人梅蘭妮亞、國防部長赫格塞斯及海軍部長費蘭一同出席此次慶典，預計將有數千名現役美軍及其家屬到場。

此外，川普還在貼文中指責參議院民主黨領袖舒默、眾議院民主黨領袖杰弗里斯，以及其他少數「激進左翼民主黨人」試圖藉由美國政府停擺破壞這場盛大慶典。

川普強調：「我堅信，『演出必須繼續！』美國海軍已為這場活動籌備數月。儘管民主黨無能，但作為三軍總司令，我不能讓他們失望。這將成為海軍史上規模最大的慶典。」

當地時間 9 月 30 日，美國參議院未能在聯邦政府資金耗盡前通過新的臨時撥款法案。自美國東部時間 10 月 1 日零時起，聯邦政府時隔近七年再度「停擺」。

10 月 3 日，美國國會參議院對民主黨與共和黨各自提出的政府撥款法案進行表決，但兩案均未通過，美國政府停擺仍持續。