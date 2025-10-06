以色列需撤出加薩！哈瑪斯就「20點計畫」提出釋囚與停火條件

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-06 14:30

‌



根據《沙烏地阿拉伯東方電視台》週日（5 日）報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動哈瑪斯針對美國提出的「20 點計畫」，就釋放以色列被扣押人員及巴勒斯坦囚犯提出多項條件。

哈瑪斯就「20點計畫」提出釋囚與停火條件。(圖：Shutterstock)

哈瑪斯消息人士向媒體透露，雙方定於 6 日在埃及就停火、釋放囚犯及以色列初步撤軍等議題展開間接談判。

‌



哈瑪斯提出的雙方互換被扣押人員的條件包括：全面停火；以色列軍隊撤回至今年 1 月上一次停火協議執行期間的駐扎位置；每日停飛戰機及無人機 10 小時，釋放囚犯當天延長至 12 小時。

消息人士表示，談判可能持續一週或更長時間，哈瑪斯要求這些措施在談判期間持續執行。

多名哈瑪斯官員指出，談判還將討論釋放巴勒斯坦囚犯的標準。哈瑪斯堅持按照囚犯服刑年限及年齡為標準，即依被捕時間先後順序及囚犯年齡大小確定釋放名單。

據悉，哈瑪斯要求釋放包括巴勒斯坦民族解放運動「法塔赫」領導人巴爾古提、解放巴勒斯坦人民陣線「人陣」總書記薩阿達特，以及原哈瑪斯約旦河西岸軍事組織領導人哈米德等多年被以色列關押的「要犯」。

川普的「20 點計畫」提出要求哈瑪斯解除武裝、加薩地帶非軍事化，並部署臨時「國際穩定部隊」。

埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）週日接受沙烏地阿拉伯《中東報》採訪時表示，哈瑪斯移交武器事宜必須在巴勒斯坦內部框架下解決。

阿布德拉提強調，加薩地帶的安全事務應由巴勒斯坦人自行負責，這關乎當地居民的日常生活。

國際穩定部隊的角色是協助巴勒斯坦警察，共同承擔邊境及過境點的外部安全保障。