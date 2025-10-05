鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-05 22:00

俄羅斯總統普丁週日（5 日）警告，如果美國向烏克蘭提供可深入俄羅斯境內的長程「戰斧」巡弋飛彈，將可能導致俄美關係破裂。

普丁警告：美國若向烏克蘭提供戰斧飛彈，俄美關係恐破裂。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，美國副總統范斯（JD Vance）上月透露，美國政府正評估烏克蘭的軍援請求，可能提供能攻擊莫斯科及俄羅斯境內其他重要目標的長程戰斧飛彈，但尚未做出最終決定。

普丁表示：「這將導致我們關係的毀滅，或者至少終結近期在這些關係中出現的正面趨勢。」

普丁於週四（2 日）強調，若沒有美國軍事人員的直接參與，戰斧飛彈無法運作，因此任何向烏克蘭提供此類飛彈的行動，都將觸發「質性升級」，並影響俄美關係。

他補充，戰斧飛彈雖可能對俄羅斯造成威脅，但俄軍只需將其擊落，並進一步提升防空能力。

普丁將烏克蘭戰爭描繪為莫斯科與西方關係的分水嶺。他認為，自 1991 年蘇聯解體以來，北約東擴侵入俄羅斯認定的勢力範圍，對俄羅斯造成羞辱。

西歐領袖與烏克蘭則將這場戰爭視為帝國式土地掠奪，並多次誓言要擊敗俄軍。他們認為，若俄羅斯未被制止，普丁可能威脅北約成員國，但普丁則一再否認此說法。

《華爾街日報》上週報導，美國將向烏克蘭提供有關俄羅斯長程能源基礎設施目標的情報，並評估是否提供可用於攻擊的戰斧飛彈。

不過，一名美國官員及三名消息人士向《路透》指出，川普政府希望提供長程戰斧飛彈的計畫可能難以實現，因為現有庫存已分配給美國海軍及其他用途。