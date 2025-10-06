AI泡沫何時會破滅？專家：歷史顯示股價仍有進一步上漲空間

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-06 06:00

隨著人工智慧（AI）投資熱潮持續延燒，市場對「AI 泡沫」的關注正逐漸降溫。最新觀察顯示，散戶投資者的恐慌情緒在今年夏季達到高點後已顯著回落，專家認為這可能代表 AI 相關股票的股價仍有進一步上漲空間。



根據《CNBC》報導，Google 搜尋趨勢三年數據顯示，「AI 泡沫」（AI bubble）一詞在今年 8 月 20 日至 21 日的搜尋量達到最高峰，當時甚至超越「股市泡沫」、「AI 繁榮」與「加密貨幣泡沫」等相關搜尋詞彙。

這波搜尋高峰出現在麻省理工學院（MIT）發布的一份報告之後。報告指出，儘管全球企業已投入 3,000 億至 4,000 億美元於生成式 AI，但高達 95% 的組織至今仍未獲得實質回報。

與此同時，Meta(META-US) 宣布暫停新 AI 部門的招募，而 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）也指出，投資人對 AI 過於亢奮，加上外界期待已久的 ChatGPT-5 發布未能引起消費者驚艷，進一步引發對 AI 股票泡沫的討論。

不過，《CNBC》指出，AI 股泡沫的危險依然存在，但歷史表明，泡沫可能還會持續更久。

科技股泡沫歷史借鏡

德意志銀行策略師 Adrian Cox 表示，泡沫的形成並非線性過程。他以 1999 年納斯達克為例，當時科技股指數在一年內翻倍，之後又在接下來五個月幾乎再次翻倍，直到市場反轉；最終在 2000 年 3 月達到頂點，並在 2002 年 10 月跌去近 78%。

Cox 表示，以科技股為主的納斯達克「即便在市場上普遍出現泡沫討論之後，仍一路衝向高空，在截至 1999 年 10 月的一年內翻倍，之後又在接下來的五個月幾乎再次翻倍，直到市場反轉。」

他補充說，其他投機熱潮也呈現出類似的走勢，其中包括 19 世紀 40 年代的英國鐵路興衰。

根據明尼蘇達大學榮譽教授 Andrew Odlyzko 的研究，1847 年英國鐵路投資熱潮達到高峰時，投資人投入相當於今日超過 1 兆美元的資金，用於公共基礎設施建設，但到了 1849 年，鐵路股票跌至該十年最低點。

Cox 指出：「早期的繁榮與崩潰也遵循類似的模式。泡沫的壽命各不相同，例如南海泡沫在七個月內自我消退，而網路泡沫則花了五年才破裂。」

華爾街看法：AI 股泡沫恐更龐大

然而，鑑於過往泡沫模式，華爾街策略師認為，AI 股票在破滅前可能持續飆升。

美銀策略師 Nitin Saksena 表示：「我們仍然認為，在這波 AI 熱潮結束之前，將會出現更大規模的泡沫，對估值敏感的投資人以及那些認為美國獨特優勢已達頂點的人，最終都會被迫進場。」

資產管理公司 GQG Partners 也指出，由於投資人陷入「TINA」（沒有替代方案）的交易局面，即便科技產業內部出現變化，科技巨頭仍然是贏家，因此 AI 相關股票股價仍可能進一步上漲。

不過，該公司警告，這波 AI 繁榮可能帶來比網路泡沫更嚴重的後果，因其規模相對整體經濟與市場更大。

MRB Partners 策略師 Salvatore Ruscitti 建議，投資人應擴大投資組合至美股其他產業及國際市場，以降低風險。

Ruscitti 提醒，目前市場面臨兩大風險：持續的 AI 投資狂熱以及市場高度集中化。其中，標普 500 指數前十大股票的市值已占整個指數超過 40%。