鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-05 16:00

經歷過網路泡沫的亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）近日直言：「AI 是泡沫，但 AI 是真實的，它會改變每一個行業。」

亞馬遜貝佐斯談AI泡沫：只怕你看不見長週期。(圖：Shutterstock)

貝佐斯將當前的人工智慧（AI）投資熱潮形容為「工業泡沫」，指出：「好點子和壞點子一起融資，估值脫節是常態。但泡沫退去，留下的基礎設施，會支撐未來二十年。就像當年鋪光纖的公司倒了，但電纜仍在用。」

高盛 (GS-US) 執行長 David Solomon 也提醒：「未來 12 至 24 個月，市場不排除回調。」

不過，貝佐斯指出，泡沫本身不可怕，真正重要的是誰今天在建設技術基礎設施。對他而言，AI 泡沫的存在，並不妨礙其長期價值，關鍵在於技術底層與持久的影響力。

他強調，人工智慧的意義不在於少數公司的市值，而在於其水平賦能的特性，能提升各行各業的效率與品質。他說：「不是 AI 公司會贏，而是所有使用 AI 的公司都會更好。」

目前，AI 的應用範圍涵蓋製造業、酒店、消費品、建築、農業等多個領域，類似於 20 世紀 90 年代鋪設的光纖基礎設施，即便大多數公司倒閉，留下的技術基礎仍支撐了整個網路時代。

貝佐斯認為，長期價值來自於這些「看不見的基礎設施」，包括能源系統、算力集群與 AI 工具鏈，而非短期的熱點或企業估值。這些才是未來幾十年都不會過時的技術基礎。

他將 AI 熱潮比喻為「發明家的農業革命」，強調長遠思考的重要性：

你是在用 AI 提升核心業務效率，還是在追熱點？

你正在圍繞用戶最穩定的需求，建立技術基礎設施？

因為發明家關注十年後土壤是否能結出果實；投機者只關心下一個季度的豐收。

貝佐斯指出，AI 是工業泡沫，而非金融泡沫；泡沫退去後，社會將留下真正的創新與發明。對他而言，技術的價值不僅在於商業邏輯，更在於其能改善人類生活並創造長期影響。

2000 年網路泡沫時期，亞馬遜股價從 113 美元跌至 6 美元，股東憤怒，員工父母也打電話關心孩子是否安好。