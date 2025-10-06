OpenAI Sora AI影片生成面臨版權訴訟風險！奧特曼：希望任天堂不要起訴我們

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-06 08:20

OpenAI 本週推出短影片應用程式 Sora，用戶已湧入平台，利用人工智慧（AI）生成大量知名品牌與動畫角色影片。然而，專家警告，Sora 可能很快面臨一波版權訴訟潮。

OpenAI Sora AI影片生成面臨版權訴訟風險。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，史丹佛大學法學院教授 Mark Lemley 表示：「很多人生成的動畫角色影片可能會侵犯版權。OpenAI 這樣做無疑將自己暴露在大量版權訴訟 風險之下。」

Sora 允許用戶免費輸入提示文字生成短影片，目前僅支援 iOS 裝置，採邀請制，需要取得邀請碼才能使用。自這週上線以來，Sora 已登上蘋果 (AAPL-US) App Store 排行榜首位。

《CNBC》獲得 Sora 存取權後，觀看到多個由 AI 生成的影片，包含《海綿寶寶》、《瑞克與莫蒂》、《南方四賤客》以及《神偷奶爸》等角色。

一段影片顯示 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）站在田野中與多個寶可夢角色互動，他自己也說：「我希望任天堂不要起訴我們。」

另一段影片則呈現麥當勞叔叔開著漢堡造型的車逃避警察追捕。

《CNBC》也能獨立生成多個知名角色與商標，包括《海綿寶寶》的派大星、寶可夢的皮卡丘、星巴克咖啡杯，以及《辛普森家庭》的角色。

OpenAI 媒體合作主管 Varun Shetty 表示：「人們希望透過想像力、故事、角色和喜愛的世界與家人朋友互動，我們也看到創作者可以藉此加深與粉絲的連結。我們會與版權持有人合作，根據要求封鎖在 Sora 角色，並回應下架請求。」

OpenAI 強調，用戶可透過「著作權爭議」表單標記侵犯版權的內容，並可直接在應用程式中舉報 影片 侵權或商標侵權。

此外，公司提供個人化「客串」功能，用戶可以將自己生成在影片中，並控制誰可存取，避免未經授權生成他人影片。

奧特曼在官方部落格表示，未來會為版權持有人提供更細緻的控制選項。

根據《華爾街日報》報導，OpenAI 允許部分公司和工作室在 Sora 上線前選擇退出，移除其受版權保護的素材。

Haynes Boone 律師事務所智慧財產權訴訟業務合夥人 Jason Bloom 表示，此類安排不常見。通常情況下，第三方必須獲得明確許可才能使用他人作品。

Bloom 說：「你不能只是向公眾發布通知說，我們將使用所有人的作品，除非你告訴我們不要這樣做，版權不是這樣運作的。」

隨著 AI 新創公司改變人們與內容互動的方式，媒體公司與品牌已展開一系列法律行動保護智慧財產權。

迪士尼 (DIS-US) 與環球影業已對 AI 影像生成器 Midjourney 提起訴訟，指控該公司未經授權使用並散布其電影中由 AI 生成的角色。