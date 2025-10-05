鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-10-05 21:50

未來一周，美國利率前景備受關注，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將公佈 9 月會議記錄，聯準會 (Fed) 主席鮑爾也將發表談話，而在大西洋彼岸，英國和歐元區的經濟前景也將透過最新就業數據和零售消費數據的公布受到關注。

本週操盤筆記：Fed會議記錄、美政府關門最新發展、紐泰菲央行利率決議（圖：Shutterstock）

與此同時，在經濟擔憂日益加劇的背景下，紐西蘭央行 (RBNZ) 新任總裁即將走馬上任。此外，市場也將聚焦在美國政府關門最新發展，若持續停擺，美國官方數據將被延後發布。

本週操盤筆記 (1006-1010)

1. Fed 會議紀錄

周三 (8 日) 公佈的 9 月 FOMC 會議記錄將備受關注，因投資人正關注 9 月降息之後，Fed 在剩下的 10 月和 12 月兩場會議是否會進一步降息。Fed 上月決定降息 1 碼，但決策官員對未來利率路徑看法明顯存在分歧。9 位官員在「點陣圖」中預估今年將再降息兩次，但新近上任的理事米蘭認為應加大降幅。

此外，Fed 主席鮑爾本周也將發表演說，他此前曾警告不要指望未來幾個月會進一步降息。滙豐銀行 (HSBC) 經濟學家在一份報告中表示：「市場參與者將密切關注未來政策利率路​​徑的任何見解，以及對就業和通膨雙重風險的看法。」

2. 美政府關門最新發展

除非美國國會兩黨達成撥款協議結束政府關門，否則自上周三 (1 日) 開始的停擺恐導致官方經濟數據繼續推遲發布，已延後發布的數據包括原定於上周五 (3 日) 公佈的 9 月非農就業數據。

官方數據延後公布意味著市場必須格外關注其他數據，尤其是本周五 (10 日) 公佈的密西根大學 10 月消費者信心指數初值。若政府關門持續下去，周二 (7 日) 公佈的 8 月貿易數據及周四 (9 日) 公佈的當周初領失業金人數數據將遭延後，但若政府停擺結束，包括 9 月非農就業數據在內延後發布的數據都可能在本周公布。

3. 英歐經濟數據

在歐洲，英國和歐元區將公佈建築業採購經理人指數 (PMI)，英國周二將公佈招聘行業調查數據，英國政府渴望看到一些更好的經濟消息，尤其是在勞動市場方面，此前公布的 PMI 初值顯示，在進一步大裁員情況下，英國經濟正失去動力。

4. 紐泰菲央行利率決議