2025-12-30

Alphabet (GOOGL-US) 股價在 2025 年強勢反彈，華爾街普遍看好漲勢可望延續至明年。

年初時，市場對這家搜尋引擎巨頭前景仍充滿疑慮，投資人擔心重大反壟斷訴訟後續影響、搜尋市場競爭加劇，以及公司在人工智慧（AI）領域的大規模資本支出承諾，導致股價承壓。Alphabet 股價在 4 月 8 日一度跌至 52 週收盤低點 144.70 美元。

不過，股價隨後展開強勁反攻，自低點以來已大漲 116%，2025 年累計漲幅達 65%，表現明顯優於「科技七雄」（Magnificent 7）其他成員。相較之下，輝達 (NVDA-US) 今年上漲 39%，特斯拉 (TSLA-US) 上漲 16%，微軟 (MSFT-US) 上漲 15%，Meta Platforms(META-US) 上漲 12%，蘋果 (AAPL-US) 上漲 9%，亞馬遜 (AMZN-US) 僅上漲 5.5%。

Alphabet 的回升並非一帆風順。2024 年 8 月，一名美國聯邦法官裁定 Google 在一般搜尋服務及文字廣告市場維持壟斷地位，市場一度擔心法院可能要求 Google 出售 Chrome 瀏覽器，或禁止其付費成為蘋果裝置的預設搜尋引擎。不過，法官在同年 9 月提出的補救措施相對有限，未涉及分拆業務，提振了投資人信心。

搜尋競爭也是股東關注的另一大風險。包括 OpenAI、Perplexity 與微軟在內的競爭對手，紛紛推出 AI 聊天機器人，提供更具對話性與個人化的搜尋體驗。然而，Google 積極反擊，推出搜尋頁面頂端顯示的「AI Overviews」生成式摘要，以及可提供更長、更個人化回應的「AI Mode」搜尋功能。華爾街分析師指出，這些 AI 產品帶動搜尋互動持續成長，顯示 Google 在核心搜尋業務上的防禦力仍然強勁。

MoffettNathanson 分析師奈森森（Michael Nathanson）於 12 月 22 日的報告中指出，市場幾乎形成共識，認為 Alphabet 雖尚未完全擺脫 ChatGPT 等大型語言模型的威脅，但與一年前相比，整體處境已大幅改善，Google 傳統搜尋在 AI 浪潮下仍維持穩定表現。

在 AI 投資方面，Alphabet 持續擴大資本支出規模。部分投資人擔心科技業過度投資 AI、回報尚未明朗，甚至出現泡沫風險，導致部分科技股自高點回落，但 Alphabet 的股價走勢反而相對抗跌。Laffer Tengler Investments 執行長兼投資長滕格勒（Nancy Tengler）指出，資本支出快速成長正進一步強化 AI 需求交易，隨著 Gemini 應用持續擴大、AI 生產力在各業務線顯現，Google 正把規模優勢轉化為長期競爭力。

分析師普遍認為 Alphabet 股價仍有上行空間。根據 FactSet 統計，追蹤該股的 76 名分析師中，64 人給予「買進」評等，12 人建議「持有」，無人建議「賣出」。平均目標價為 334.50 美元，較最新收盤價 313.51 美元仍有約 6.7% 的上漲空間。