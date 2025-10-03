鉅亨網編輯林羿君 2025-10-03 12:06

日本失業率升至一年多來的最高水準，顯示勞動市場略有降溫，市場臆測日本央行可能在短期內升息。

日本失業率升至1年多新高 日銀重申漸進升息態度不變。(圖:shutterstock)

日本總務省週五 (3 日) 公佈數據，8 月失業率從上月的 2.3% 升至 2.6%，為一年多以來最高水準，高於經濟學家預期的 2.4%。

勞動部的另一份數據顯示，求才求職比從 1.22 降至 1.20，然這仍然意味著每 100 名求職者有 120 個工作機會，但這已是自 2022 年以來職位空缺數量的最低紀錄。

Sompo Institute Plus 高級經濟學家小池雅人指出，強勁的勞動力市場可能開始失去一些動力，川普的關稅政策導致職位空缺減少，特別是兼職職位，現在連全職職位也受到影響。

儘管 8 月的數據顯示就業市場略有降溫，但勞動力短缺仍然存在，企業通過加薪吸引員工，推動薪資增長。穩定的薪資增長和通膨水準，是日本央行維持漸進緊縮政策的關鍵條件。

日本央行行長植田和男周五在大阪對商界演講時，繼續保持政策選擇的靈活性，重申了該行長期以來的利率立場，並未就月底的會議是否升息傳達明確訊號。

植田強調了官員在權衡調整利率時機所專注的焦點，包括美國關稅對日本企業獲利的影響，其他包括食品通膨在內的物價和薪資走勢。

日本央行政策委員會定於 10 月 30 日做出下一次政策決定，市場對升息的預期正在提升。在上個月的維持利率不變的決議中，有兩名委員投下反對票，甚至連一位立場鴿派的委員也傳達了鷹派的立場，這使得更多交易員正押注央行將在月底升息。