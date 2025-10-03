鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-03 15:23

‌



在 AI 與半導體概念股領漲之下，日本股市周五 (3 日) 開高走高，日經 225 指數(NKY) 終場大漲 1.85% 或 832.77 點，報 45,769.50 點，再度刷新收盤新高價。

〈日股盤後〉日經指數噴漲832點再創新高 新首相周末揭曉。(圖:shutterstock)

東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 1.35% 或 41.77 點，報 3,129.17 點，結束連續三個交易日的跌勢。

‌



焦點股部分，日立製作所狂飆 10.26%。日立宣布與與 OpenAI 達成戰略合作夥伴關係，將在能源、人工智慧和其他領域開展合作，間接參與「星際之門」計畫。

富士通上漲 3.68%。該公司將與輝達共同開發 AI 半導體，並研擬開發 AI 控制的機器人等的實體 AI（Physical AI）。透過在硬體與軟體兩方面的協作，加速 AI 在資料中心與機器人領域的發展。

消息方面，執政黨自民黨總裁選舉將在周末登場，新黨魁也會接任日本首相一職，高市早苗和小泉進次郎被視為兩大熱門人選。

在所有候選人中，高市造苗的財政擴張性及貨幣寬鬆色彩最為濃厚。她在參選記者會上，喊出「讓日本列島更強大、更富裕」的口號，積極推出經濟政策。她提到核融合等前沿技術領域，表達了通過經濟成長增加稅收的想法。