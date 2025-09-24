泰國為何變貴國？旅遊成本竟比日本、越南高
泰銖兌美元匯率自今年初以來升值 7.24%，恐使泰國旅遊業收入減少 17%，旅遊成本高於日本和越南。
泰銖兌美元匯率從 2025 年 1 月的 34.23 升至 9 月的 31.75，泰國國家旅遊局局長吉亞普海布爾表示，泰銖升值不可避免地影響了旅遊熱度，尤其是外國遊客的意願，因為它提高了前往泰國旅遊的整體成本。
泰銖升值與日本、中國和越南等競爭對手的旅遊市場走勢背道而馳，促使泰國旅遊局評估其匯率影響。外國遊客將泰銖兌換成泰銖時，實際到帳金額減少，導致飯店房間、餐飲和門票價格顯得更昂貴。
泰國旅遊局估計，由於遊客減少支出或選擇該地區更便宜的目的地，泰國預計旅遊收入可能會損失 15% 至 17%。泰國旅遊成本升高，也促使一些泰國人選擇出國旅遊，其中中國、日本和越南是首選目的地。
目前，泰銖兌美元匯率位居第二強勢貨幣，僅次於瑞士法郎，瑞士法郎已上漲 12.32%。歐元也走強，兌美元匯率上漲 5.18%。
