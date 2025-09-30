鉅亨網編譯段智恆 2025-09-30 19:50

‌



根據《彭博》周二 (30 日) 報導，日銀 (日本央行 / BOJ) 宣布，第四季將縮減對超長天期日本公債 (JGB) 的購買規模，顯示政策正逐步遠離長期以來的寬鬆立場。市場人士指出，此舉可能加深超長天期債券的跌勢。

日銀逐步撤出寬鬆！削減超長天期債購買 Q4總額縮至3.3兆日元(圖：REUTERS/TPG)

日銀周二聲明指出，10 年至 25 年期公債的每月購買額，將自 7 至 9 月的 4,050 億日元降至 3,450 億日元；25 年以上公債的購買額則維持每月 1,500 億日元不變。整體來看，第四季公債購買總額將由上一季的 3.705 兆日元縮減至 3.3 兆日元。

‌



根據統計，今年來 10 年以上日債跌幅達 9%，超過所有到期期限債券平均跌幅的兩倍，超長天期債尤其受到持續通膨、壽險需求減弱，以及政治動盪引發的財政支出疑慮影響。

Sumitomo Mitsui Trust Asset Management 資深策略師 Katsutoshi Inadome 表示：「這次減碼比我預期的還要大一點，對債市來說或許帶來些許偏空因素。」不過，周二傍晚交易時段，日本 10 年期國債期貨幾乎持平，顯示市場初步反應有限。

日銀也計劃未來持續縮減規模，打算每季再減少 4,000 億日元的購買量，目標到 2026 年 3 月降至每月 2.9 兆日元。這與央行近來逐步升息的路徑一致，愈來愈多市場人士預期 10 月將再度升息。

AXA Investment Managers 固定收益資深策略師 Ryutaro Kimura 指出，日銀維持 25 年以上公債的購買額度不變，是一種穩定訊號。「投資人會解讀為日銀在努力避免超長天期日債再次出現今年 5 月的劇烈波動。」

依據日銀公布的數據，10 月至 12 月的公債購買計劃如下：(單位：每月、億日元)

1 年內：100(與第三季持平)

1 至 3 年：900(第三季 975)

3 至 5 年：840(第三季 975)

5 至 10 年：915(第三季 1,050)

10 至 25 年：345(第三季 405)

25 年以上：150(持平)

通膨連動債 (Linkers)：50(持平)

合計：3.3 兆 (第三季 3.705 兆)