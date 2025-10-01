美9月小非農驚見負成長 減3.2萬人降幅創下兩年半新低

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-10-01 20:59

‌



美國周三 (1 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，9 月民間就業爆冷減少 3.2 萬人，降幅創下兩年半新低，遠遜於市場預期的增加 5.1 萬人。ADP 坦承部分原因來自數據分析方法調整，但強調就業疲軟趨勢一致。

美9月小非農就業減3.2萬人，降幅創下兩年半新低。(圖:Reuters/TPG)

原本市場期待本周五 (3 日) 公布的官方非農就業報告能提供更全面的就業狀況，但華盛頓因預算僵局導致政府關門，官方數據恐將延後發布。ADP 數據不僅凸顯勞動市場疲態，也加深市場對聯準會 (Fed)10 月底降息的預期。

‌



美 9 月小非農就業減少 3.2 萬人，這是自 2023 年 3 月以來最糟糕的數據。(圖：ZeroHedge)

ADP 坦承：數據方法調整是禍首

ADP 在報告中罕見承認，就業數據意外下滑，至少部分原因來自數據分析方法調整。ADP 使用勞工統計局 (BLS) 的「季度就業與薪資普查」(QCEW) 龐大數據集，用以評估全美各產業、各州及不同規模企業的就業分布。QCEW 基於各州失業保險稅務紀錄，涵蓋幾乎所有美國職缺。

報告指出，這次數據校準導致 9 月就業數較舊方法減少 4.3 萬個職缺。不過 ADP 強調，整體趨勢未變，就業成長在多數產業仍持續放緩。更糟的是，8 月就業數據也從最初公布的增加 5.4 萬人，大幅下修為減少 3,000 人。

產業普遍降溫 教育醫療逆勢增長

按產業別來看，9 月失業潮橫跨多個產業。隨著開學季到來，教育及健康服務業增加 3.3 萬個職缺，資訊業與天然資源與採礦業成為少數亮點。

整體而言，服務業減少 2.8 萬個職缺，製造業減少 3,000 個職缺。

就業人數下降趨勢普遍存在於各產業別。(圖：ZeroHedge)

薪資成長放緩 轉職者優勢縮小

儘管就業增速放緩，ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 指出，薪資仍維持「強勁」成長水準。根據 ADP 數據，9 月留任員工薪資年增 4.5%，與 8 月相當；不過轉職者的薪資成長已放緩至 6.6%，較 8 月下降 0.5 個百分點，顯示企業在招聘放緩的同時，薪資成長壓力也正在舒緩。

Richardson 表示：「儘管第二季經濟成長強勁，本月數據進一步證實我們在勞動市場看到的現象，即美國雇主招聘態度謹慎。」

根據亞特蘭大聯邦儲備銀行 GDPNow 追蹤數據，美國經濟第二季成長 3.8%，第三季預估成長 3.9%，顯示經濟表現與就業市場出現背離。

轉職者薪資年增率雖仍在成長，但增速已將至 6.6%。(圖：ZeroHedge)

政府關門添變數 Fed 決策陷兩難

這份報告發布時機敏感。華盛頓資金僵局已導致 2018 年底以來首次政府關門，政府停擺期間，預計勞工統計局 (BLS)9 月非農就業報告將無法發布，美周四公布的每失業金數據也將停擺。

Fed 官員在制定利率決策時，高度仰賴就業數據。Fed 下次會議訂於 10 月 28 日至 29 日舉行，這可能意味在此之前不會再有官方就業報告。

即使失業率維持在相對低檔的 4.3%，但勞動市場疑慮仍持續升溫。市場交易員目前預估，Fed 在年底前將降息兩次，首次可能落在 10 月底會議。

截稿前，芝商所 FedWatch 工具顯示，市場預估 Fed 在 10 月 28 至 29 日會議降息 1 碼（0.25 個百分點）至 3.75%-4% 區間的機率高達 99%，降息 2 碼的機率僅 1%。就業數據疲弱進一步強化市場對 Fed 降息的預期。