美9月ISM製造業指數連7月萎縮 新訂單由擴張轉收縮
鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電
綜合外媒周三 (1 日) 報導，美國 9 月製造業指數小幅回升但仍低迷，供應管理協會 (ISM) 製造業指數上升 0.4 點至 49.1，連續第 7 個月低於 50 榮枯線，進一步顯示製造業缺乏動能。
美國 9 月 ISM 製造業指數細項：
- 新訂單指數報 48.9，前值 51.4
- 生產指數報 51.0，前值 47.8
- 僱傭指數報 45.3，前值 43.8
- 供應商交貨指數報 52.6，前值 51.3
- 存貨指數報 47.7，前值 49.4
- 客戶端存貨指數報 43.7，前值 44.6
- 價格指數報 61.9，前值 63.7
- 未完成訂單指數報 46.2，前值 44.7
- 出口訂單指數報 43.0，前值 47.6
- 原物料進口指數報 44.7，前值 46.0
新訂單轉弱、生產回升 價格壓力緩解
ISM 報告顯示，新訂單指數在上月短暫擴張後重返收縮區間，下滑至 48.9。生產指數則躍升至 51.0，重返擴張區間。就業指數雖小幅回升至 45.3，但已連續第八個月收縮。
價格指數連續第三個月下降至 61.9，為 2 月以來最低，投入成本漲幅進一步放緩，可能減輕消費者的價格壓力。
客戶端存貨指數降至 43.7，追平近三年最低水準。客戶庫存偏低通常意味著未來可能增加訂單。製造商庫存指數降至 47.7，顯示生產商加速去化庫存。
關稅持續拖累製造業 供應鏈瓶頸未解
儘管川普政府部分關稅不確定性已消除，但關稅仍是製造業的主要制約因素。美國總統川普最近又宣布針對特定產業或產品項目加徵關稅，並辯稱關稅是保護國內製造業的必要手段，但經濟學家認為，由於勞工短缺等結構性問題，製造業難以恢復昔日榮光
ISM 調查顯示，供應商交貨時間指數從 51.3 升至 52.6，讀數高於 50 代表交貨變慢。交貨時間延長通常與經濟強勁有關，但在此情況下可能反映關稅導致的供應鏈瓶頸。價格指數雖從 63.7 降至 61.9，但仍處高檔，顯示關稅推高的商品價格壓力尚未完全消退。
由於美國政府周三凌晨關門，在官方數據停擺期間，投資人將更倚賴 ISM 等民間調查來評估經濟健康狀況。
