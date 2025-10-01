美9月ISM製造業指數連7月萎縮 新訂單由擴張轉收縮

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-10-01 23:08

‌



綜合外媒周三 (1 日) 報導，美國 9 月製造業指數小幅回升但仍低迷，供應管理協會 (ISM) 製造業指數上升 0.4 點至 49.1，連續第 7 個月低於 50 榮枯線，進一步顯示製造業缺乏動能。

美國9月ISM製造業指數上升至49.1，但連續第7個月低於50榮枯線。(圖:Reuters/TPG)

美國 9 月 ISM 製造業指數細項：

‌



新訂單指數報 48.9，前值 51.4

生產指數報 51.0，前值 47.8

僱傭指數報 45.3，前值 43.8

供應商交貨指數報 52.6，前值 51.3

存貨指數報 47.7，前值 49.4

客戶端存貨指數報 43.7，前值 44.6

價格指數報 61.9，前值 63.7

未完成訂單指數報 46.2，前值 44.7

出口訂單指數報 43.0，前值 47.6

原物料進口指數報 44.7，前值 46.0

圖：ISM

新訂單轉弱、生產回升 價格壓力緩解

ISM 報告顯示，新訂單指數在上月短暫擴張後重返收縮區間，下滑至 48.9。生產指數則躍升至 51.0，重返擴張區間。就業指數雖小幅回升至 45.3，但已連續第八個月收縮。

價格指數連續第三個月下降至 61.9，為 2 月以來最低，投入成本漲幅進一步放緩，可能減輕消費者的價格壓力。

客戶端存貨指數降至 43.7，追平近三年最低水準。客戶庫存偏低通常意味著未來可能增加訂單。製造商庫存指數降至 47.7，顯示生產商加速去化庫存。

ISM 價格指數連續第三個月下降至 61.9，顯示製造業原料成本壓力持續緩解。(圖：ZeroHedge)

關稅持續拖累製造業 供應鏈瓶頸未解

儘管川普政府部分關稅不確定性已消除，但關稅仍是製造業的主要制約因素。美國總統川普最近又宣布針對特定產業或產品項目加徵關稅，並辯稱關稅是保護國內製造業的必要手段，但經濟學家認為，由於勞工短缺等結構性問題，製造業難以恢復昔日榮光

ISM 調查顯示，供應商交貨時間指數從 51.3 升至 52.6，讀數高於 50 代表交貨變慢。交貨時間延長通常與經濟強勁有關，但在此情況下可能反映關稅導致的供應鏈瓶頸。價格指數雖從 63.7 降至 61.9，但仍處高檔，顯示關稅推高的商品價格壓力尚未完全消退。