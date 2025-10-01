一文掌握！近7年來首次 美國聯邦政府正式關門

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-01 13:55

美國國會參議院 9 月 30 日先後否決兩黨撥款法案，當地時間 10 月 1 日 0 時 1 分，美國聯邦政府近 7 年以來再次關門，數十萬聯邦僱員不得不面臨強制休假或被裁員，眾多聯邦部門的服務也停擺。

近7年來首次，美國聯邦政府正式關門。（圖：Shutterstock）

當地時間 30 日晚，白宮管理和預算辦公室（OMB）主任沃特發布備忘錄，指示各政府機關開始執行有序停擺的預案。不受影響的部門，包括軍方、聯邦調查局、國土安全部等執法部門、聯邦航空管理局、郵政局等。

參議院共和黨決定 10 月 1 日再次就共和黨的臨時撥款法案、民主黨提案進行程序性投票。根據已安排投票日程，參議院此次會期可持續至 10 月 3 日或 4 日（10 月 2 日休會），眾議院本周不舉行會議。

參議院共和黨領袖圖恩希望 10 月 1 日能再有 5 名民主黨參議員支持共和黨提案，但他否定了為爭取更多民主黨票數而修改法案內容。

美國聯邦政府運轉資金本應來自年度預算撥款。國會兩黨通常應在 10 月 1 日新年度開始前通過新的年度撥款法案。但由於近年來兩黨鬥爭激烈，往往無法及時達成共識，國會便試圖通過臨時撥款法案，暫時維持聯邦政府運轉。

在美國，雖然政府關門不是什麼新鮮戲碼，但今年的關門風險不同往年，幕後邏輯更為複雜。

一旦美國聯邦政府關門，大約 80 萬名聯邦僱員會被迫無薪休假，承包商賬單無法及時支付。對於低收入家庭，打擊會更快到來。交通、旅行、醫療、公共衛生等都將受到影響。

20 世紀 70 年代以來，美國聯邦政府因共和、民主兩黨政策分歧導致撥款中斷而停擺已有 20 多次。上一次，也是最長的一次停擺，發生在 2018 年年底至 2019 年年初，美國總統川普第一任期內，民主黨反對川普提出的美墨邊境牆項目撥款，兩黨在移民問題上爭鬥不休，導致政府關門 35 天。