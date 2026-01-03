鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-03 08:29

挪威 2025 年的電動車銷售創下歷史新高，使這個歐洲重要產油國距離在新車市場中幾乎全面淘汰汽油車與柴油車，只剩一步之遙。

根據挪威道路交通資訊委員會 (Oil Road Traffic Information Council,OFV) 周五 (2 日) 公布的數據，2025 年在挪威登記的新車中，高達 95.9% 為電動車，高於 2024 年底的 88.9%。

光看 12 月，電動車占比更達 98%。

OFV 的數據顯示，挪威 2025 年新乘用車登記數共 17 萬 9,550 輛，年增率達 40%，不僅創下新高，也打破了挪威自己在 2021 年所寫下的年度紀錄。

這些數據再次鞏固挪威作為全球永續運輸領導者的地位。有趣的是，挪威因北海油氣田崛起，是歐洲能源出口大國，卻也因龐大石油財富，得以率先推動電動車與能源轉型。

OFV 總監 Geir Inge Stokke 在聲明中說：「2025 年是非常特別的一年。我們清楚看到長期且有針對性的電動車政策所帶來的效果，也看見具體稅制決策如何立即影響市場。」

他補充指出：「2025 年底最後一波衝刺力道史無前例，毫無疑問，2026 年 1 月 1 日生效的增值稅 (VAT) 調整，促使許多人選擇在年底前搶購一輛新的電動車。」

挪威交通部副部長 Cecilie Knibe Kroglund 先前受訪時曾說，挪威電動車轉型的關鍵，在於長期且一致的支持政策，而非透過禁用燃油車等強制手段。

特斯拉避風港

挪威 2025 年登記新車當中，有 34,285 輛是特斯拉，這代表挪威每賣出五輛新車，就有將近一輛是特斯拉。Model Y 表現尤其亮眼，全國首次登記數達到 27,621 輛。

特斯拉 2025 年的挪威銷量，與 2024 年的 24,259 輛相比，年增率達 41%。

OFV 的 Stokke 表示：「在新車銷量創歷史新高的一年裡，單一品牌可以拿下將近 20% 的市占率，這件事本身就很驚人了。更何況，特斯拉僅靠少數車款就達到這樣的銷量，充分顯示市場需求以及特斯拉在挪威市場的影響力。」