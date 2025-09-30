川普藥價戰首勝！輝瑞降藥價外另投資700億換三年免關稅

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-09-30 23:09

美國總統川普周二 (30 日) 宣布與輝瑞 (PFE-US) 達成降價協議，該公司將自願降低藥品售價並承諾投資 700 億美元在美國製造藥品。白宮官員估計此舉可惠及多達 1 億名患者，輝瑞將獲得三年藥品關稅減免作為交換。

川普與輝瑞執行長宣布藥品降價協議。(圖:Reuters/TPG)

白宮官員表示，川普將在美東時間上午 11 點宣布與輝瑞的藥品定價協議，輝瑞執行長 Albert Bourla 將出席活動。

消息人士透露，協議內容包括在 Medicaid 計畫中提供折扣價格，以及三年藥品關稅減免，條件是該公司必須在美國興建製造工廠。

「這對美國患者、美國領導地位和輝瑞都是勝利，因為它提供了我們繼續為患者推進新突破性藥物所需的確定性和穩定性，」輝瑞發言人在聲明中表示。

關稅威脅施壓奏效

川普自 7 月起持續對製藥業施壓，要求業者參與直接面向消費者的藥品購買平台，並提供「最惠國」定價。上周更進一步宣布，若品牌藥廠未在美國建設製造設施，將面臨 100% 關稅威脅。

輝瑞與其他 16 家藥廠因此面臨川普周一 (29 日) 設定的降價期限。這項 700 億美元投資承諾，連同執行長 Bourla 在 8 月財報電話會議中提到的其他計畫，可望讓輝瑞豁免關稅處罰。

推出 TrumpRx 網站

白宮計劃推出名為 TrumpRx 的直接面向消費者網站，該網站將允許民眾以政府談判的折扣價，直接從政府網站現金購買特定藥品。不過，目前尚不清楚會提供多少種藥物，或者對已有私人保險、Medicare 或 Medicaid 覆蓋的大多數美國人是否有用。

「我們支付的藥品價格比世界其他地方高得多。我們在補貼世界其他地方，」川普上周表示：「我們不會再這樣做了，這是件大事。」

其他藥廠預期跟進

受此消息激勵，截稿前，輝瑞股價周二開盤上漲約 3%。

根據《華爾街日報》報導，預期更多公司將跟進輝瑞的做法。製藥業主要遊說團體「美國製藥研究與製造商協會」周一宣布一系列支持川普目標的自願措施。

白宮發言人 Kush Desai 表示：「川普總統正在利用聯邦政府的力量，為美國民眾大幅削減藥品價格。民主黨人數十年來只是嘴上說說藥品價格問題，但只有川普總統真正在採取行動。」