群聯潘健成去年12月斥逾4千萬元 再度加碼自家股票

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-02 16:37

NAND 存儲解決方案大廠群聯 (8299-TW) 執行長潘健成持續看好自家營運，在去年 12 月再度透過其掌控的承鑠投資加碼 40 張自家股票，以 12 月的均價 1169 元下去推算，40 張約莫斥資 4676 萬元，凸顯其對自家前景充滿信心。

群聯執行長潘健成。(鉅亨網資料照)

隨著 AI 推論需求爆發，各家雲端服務業者 (CSP) 對 NAND 需求大幅增加，造成 NAND 供需失衡，使得原廠產品報價一路狂飆，單月合約價漲幅超過 5 成，群聯長期與原廠保持緊密合作，除了可鞏固部分料源，也透過開發自家邊緣 AI 解決方案，強化 AI 布局，被外界看好將成為 AI 推論成長的受惠者。

‌



群聯先前已公告去年 11 月自結，稅後純益 16.88 億元，年增 674.31%，，單月獲利就達去年第三季的 76%，每股稅後純益 7.9 元，驚豔全市場，顯現客戶需求熱絡、NAND 價格大幅上漲帶來的效益。