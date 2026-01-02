search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

群聯潘健成去年12月斥逾4千萬元 再度加碼自家股票

鉅亨網記者魏志豪 台北

NAND 存儲解決方案大廠群聯 (8299-TW) 執行長潘健成持續看好自家營運，在去年 12 月再度透過其掌控的承鑠投資加碼 40 張自家股票，以 12 月的均價 1169 元下去推算，40 張約莫斥資 4676 萬元，凸顯其對自家前景充滿信心。

cover image of news article
群聯執行長潘健成。(鉅亨網資料照)

隨著 AI 推論需求爆發，各家雲端服務業者 (CSP) 對 NAND 需求大幅增加，造成 NAND 供需失衡，使得原廠產品報價一路狂飆，單月合約價漲幅超過 5 成，群聯長期與原廠保持緊密合作，除了可鞏固部分料源，也透過開發自家邊緣 AI 解決方案，強化 AI 布局，被外界看好將成為 AI 推論成長的受惠者。


群聯先前已公告去年 11 月自結，稅後純益 16.88 億元，年增 674.31%，，單月獲利就達去年第三季的 76%，每股稅後純益 7.9 元，驚豔全市場，顯現客戶需求熱絡、NAND 價格大幅上漲帶來的效益。

法人看好，NAND 產業供不應求時間將比市場預期更長久，群聯與六大原廠合作緊密，缺貨期間對客戶的議價能力更具優勢，預期群聯 2026 年營收達 933 億元，年增達 32%，毛利率估 36.6%，稅後淨利估 170 億元，全年估賺逾 7 個股本，EPS 約 78 元。


文章標籤

群聯NANDSSD缺貨漲價加碼持股潘健成

相關行情

台股首頁我要存股
群聯1445-0.34%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty