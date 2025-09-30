鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-30 22:00

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周二 (30 日) 表示，歐元區的通膨風險在各方向上都「相當可控」，雖然必須保持警覺，但目前並未看到嚴重威脅。她指出，歐洲經濟在美國貿易壓力下的表現好於先前預期，顯示歐元區並未面臨典型的「停滯成長與通膨上升」兩難局面。

「通膨風險有限！」ECB總裁拉加德釋定心丸(圖：REUTERS/TPG)

拉加德在赫爾辛基一場貨幣政策會議上表示：「通膨風險在各方向上看起來都相當可控。現在政策利率處於 2%，若通膨風險發生變化，或是出現威脅目標的新衝擊，我們都有足夠的空間作出回應。」她強調，ECB 已在一年內將存款利率減半，目前經濟仍維持成長，即使在川普政府貿易政策帶來的不確定性下，情況仍比外界預期穩健。

她指出，雖然更高的關稅對歐元區物價影響有限，但不確定性曾短暫拖累經濟。由於歐盟未採取報復措施，加上歐元升值，以及歐洲各國政府提高支出，實際衝擊比原先預估溫和。特別是歐洲政府增加國防投資，預料 2025 至 2027 年間將為成長貢獻 0.25 個百分點，抵銷約三分之一的貿易衝擊。她補充說：「我們今天處於一個良好的位置，但這個位置並非固定，我們的任務是以靈活與謙遜態度，在數據基礎上維持這個狀態。」

拉加德提到，美國關稅措施反而與全球金融體系對美元地位的重新評估同時發生，投資人開始懷疑美元是否仍是終極避險資產，這也部分支持了歐元的走勢。她指出，沒有供應鏈中斷的情況下，歐洲經濟展現更強韌性，實際結果比 ECB 工作人員原先模型預期樂觀。

根據《彭博》調查，歐元區通膨 9 月可能升至 2.2%，高於 8 月的 2%，數據將於周三 (10/1) 公布。ECB 內部預估 2026 年與 2027 年的通膨率分別為 1.7% 與 1.9%，略低於目標，不過多數決策者目前淡化了這種小幅低估。上周 ECB 調查顯示，消費者對未來 12 個月的物價預期在 8 月有所上升。

ECB 首席經濟學家雷恩 (Philip Lane) 日前也呼應拉加德的看法，表示目前看不到通膨風險在任一方向上有重大偏差。市場投資人普遍已經排除進一步降息的可能性，多數官員認為最快要到 12 月，才會進一步討論是否需要再度支撐經濟。