鉅亨網編譯段智恆 2025-12-31 02:30

《彭博》周二 (30 日) 報導，摺疊手機問世近七年，市場反應始終有限，但硬體廠商仍持續嘗試突破。三星電子(Samsung)2019 年率先投入摺疊手機市場後，至今仍未停下腳步，僅 2025 年就推出四款新機，最新一款為旗下首款三摺手機 Galaxy Z TriFold。

三摺真的需要嗎？三星新機實測曝光！外媒：驚艷與失望並存(圖：REUTERS/TPG)

Galaxy Z TriFold 目前率先在南韓上市，未來也將登陸美國市場。該機採用雙摺結構，展開後可形成接近 10 吋的大尺寸螢幕，售價約 2,500 美元，幾乎等同於同時購買兩支高階智慧型手機。

三摺手機屬於摺疊裝置中的新興類別，華為去年已率先嘗試。其主打同時兼具手機與平板的使用情境，理論上可取代多裝置需求，但實際體驗是否足以說服消費者，仍有待市場檢驗。

市場仍小眾 摺疊手機滲透率不到 2%

三星此番推出三摺手機，被視為相當大膽的嘗試。根據 IDC 數據，包含三星、Google(GOOGL-US)與華為在內的摺疊手機，至今仍僅占全球智慧型手機銷量不到 2%。蘋果 (AAPL-US) 目前仍未正式投入該領域，但市場普遍預期其最快將於 2026 年推出首款摺疊 iPhone，使明年成為整體摺疊手機市場的關鍵時點。

Galaxy Z TriFold 的定位也明顯偏向嘗鮮族群。高昂售價與結構複雜度，使其難以跨越早期採用者與科技愛好者的門檻，成為主流產品仍有不小距離。

結構紮實但手感失衡 設計取捨明顯

Galaxy Z TriFold 採「錢包式」折疊設計，螢幕展開後分為三區。若使用者折疊方式錯誤，系統會即時以畫面提示與震動警告。實際使用中，多數初次接觸者確實容易折錯順序。

在結構方面，三星多年摺疊研發經驗仍有展現。機身閉合時大小接近 6.5 吋手機，三片機身間幾乎沒有縫隙，鉸鏈阻尼與回饋感也相當扎實，整體做工具備高階產品水準。

不過，為追求機身纖薄，三星將相機模組集中至背面大型突起區域，導致重量分布不均。實際使用時，不論手持或平放桌面，機身皆顯得傾斜失衡，影響長時間觀影或操作體驗。

螢幕、相機與操作細節仍待打磨

TriFold 內部 10 吋螢幕雖適合影音觀看，但在反光與眩光控制上不如部分中國品牌同類產品。相機表現同樣未達旗艦水準，低光拍攝畫質顆粒感明顯，甚至不及部分中階安卓 (Android) 手機。

在操作細節上，鉸鏈上下端的半圓結構干擾多工手勢操作，直橫向滑動皆不夠順暢。摺疊螢幕最為人詬病的摺痕問題，在 TriFold 上更加明顯，因其存在兩條摺痕，使用時仍可清楚感受到。

此外，三星捨棄螢幕下指紋辨識，改採側邊電源鍵指紋，辨識速度與舒適度皆不如自家其他機型；喇叭位置受限於摺疊結構，立體音效表現也不及獨立平板裝置。

續航與軟體體驗成最大缺點

Galaxy Z TriFold 搭載 5,600mAh 電池，對於 10 吋大螢幕與影音、遊戲需求而言明顯不足。長時間觀看影片或遊戲時，電量消耗快速，使用者須在效能與續航間頻繁取捨。

相較之下，中國品牌旗艦機已普遍搭載 7,500 毫安培小時 (mAh) 以上電池，並提供更快的充電速度。TriFold 僅支援 45W 有線與 15W 無線充電，充電規格亦落後競品。

軟體方面，三星嘗試透過調整 DeX 桌面模式，讓 TriFold 在內螢幕上直接呈現類桌機操作，最多可同時執行多個工作區，這是少數亮點之一。但整體 App 配套仍不足，部分主流應用未完整支援三摺比例，跨螢幕切換也存在限制。

創新仍在 但距離成熟尚遠

整體而言，Galaxy Z TriFold 並未在摺疊手機領域帶來關鍵性突破，反而凸顯三摺結構在成本、重量、續航與體驗上的多重妥協。即便較成熟的摺疊機型如 Galaxy Z Fold 7，也才剛接近傳統智慧型手機的使用水準。