鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-01 00:30

‌



美國聯準會 (Fed) 官員釋出更多降息可能訊號。波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 周二 (30 日) 表示，在勞動市場持續走弱的情況下，2025 年可能適合進一步降息，但前提是經濟數據顯示合理跡象，同時仍需保持警惕，以防通膨壓力再度升高。

降息還沒完？Fed柯林斯暗示今年還可能再放鬆(圖：REUTERS/TPG)

柯林斯於紐約外交關係協會 (Council on Foreign Relations) 發表演說時指出：「我仍然認為維持適度限制性的政策立場是合適的，貨幣決策者必須在恢復物價穩定的同時，限制勞動市場進一步惡化的風險。今年進一步降息可能是適當的，但數據必須支持這樣的決策。」

‌



這番談話呼應了近期多位 Fed 官員的立場。Fed 本月稍早已將基準利率調降 1 碼 (25 個基點)，至 4% 至 4.25% 區間，為今年首度降息。市場普遍認為，官員們可能在 10 月底的會議上再度降息，期貨交易顯示此舉的機率高達九成。

圖：芝商所 FedWatch 工具

柯林斯強調當前的經濟情勢高度不確定，風險包括通膨頑固不下、勞動市場惡化，或兩者同時發生。她坦言，雖然基準情境並未預期勞動市場會急遽轉弱，但「需求可能顯著低於供給，導致失業率明顯且不受歡迎地上升」的風險已經增加。不過，她也補充說，隨著勞動市場對通膨的推升效應減弱，「幾個月前我擔心的上行風險已經有限得多」。

她同時提到，雖然美國總統川普推動的大規模貿易關稅仍帶來不確定性，但目前觀察到的物價漲幅比原先擔心的溫和。部分官員則認為，關稅衝擊的影響尚未完全浮現，這仍是需要留意的潛在變數。柯林斯表示，目前的經濟前景「相對溫和」，隨著企業逐步適應新關稅環境，招聘步伐將有望回升。

此外，她指出雖然通膨可能延續至明年仍處於高檔，但中期內預料將逐步回到 Fed 的 2% 目標。對於消費者和企業來說，這仍是一段需要小心應對的過程。

同日稍早，Fed 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 在赫爾辛基出席會議時也表示，美國同時面臨就業和通膨兩大挑戰。他指出，就業風險偏向下行，而通膨風險則傾向上行，凸顯決策的艱難。