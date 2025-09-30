鉅亨網編譯段智恆 2025-09-30 02:30

便宜又有戲！策略師喊進美銀看漲選擇權 輝達同列強勢名單(圖：REUTERS/TPG)

Susquehanna International Group 衍生性商品策略師 Christopher Jacobson 在最新報告中指出，過去 10 年，美國銀行股價在第四季平均上漲 14%，在標普 500 成分股中表現名列前茅，而且波動度相對低於其他強勢股如超微 (AMD-US)。他認為，對於普遍看好市場第四季表現的投資人而言，美銀低隱含波動率意味著買進選擇權的成本相對便宜，值得利用這項特性來布局。

Jacobson 建議，投資人可考慮買進履約價 52.5 美元、12 月到期的美銀看漲期權 (Call Options)。依照目前股價水準計算，該交易大約需要美銀股價再上漲 5% 才能打平。他補充說，類似情況也適用於摩根大通 (JPM-US)，隱含波動率同樣偏低。

不過，與此同時，市場上也有不少老牌投資人示警。根據 Cboe Global Markets 數據，過去一周投資人對未來三個月大跌的避險需求顯著上升，反映買進保護性部位的成本走高。這顯示雖然多頭氣氛濃厚，但部分市場參與者已開始擔憂年底行情可能面臨潛在風險。