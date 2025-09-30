便宜又有戲！策略師喊進美銀看漲選擇權 輝達同列強勢名單
鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周一 (29 日) 報導，隨著美股進入今年最後一季，華爾街部分策略師看好年底行情，點名美國銀行 (BAC-US) 等大型股具備季節性優勢，並建議投資人透過相對便宜的選擇權部位來布局。
Susquehanna International Group 衍生性商品策略師 Christopher Jacobson 在最新報告中指出，過去 10 年，美國銀行股價在第四季平均上漲 14%，在標普 500 成分股中表現名列前茅，而且波動度相對低於其他強勢股如超微 (AMD-US)。他認為，對於普遍看好市場第四季表現的投資人而言，美銀低隱含波動率意味著買進選擇權的成本相對便宜，值得利用這項特性來布局。
Jacobson 建議，投資人可考慮買進履約價 52.5 美元、12 月到期的美銀看漲期權 (Call Options)。依照目前股價水準計算，該交易大約需要美銀股價再上漲 5% 才能打平。他補充說，類似情況也適用於摩根大通 (JPM-US)，隱含波動率同樣偏低。
不過，與此同時，市場上也有不少老牌投資人示警。根據 Cboe Global Markets 數據，過去一周投資人對未來三個月大跌的避險需求顯著上升，反映買進保護性部位的成本走高。這顯示雖然多頭氣氛濃厚，但部分市場參與者已開始擔憂年底行情可能面臨潛在風險。
除了金融股，美銀之外，Jacobson 也將波音 (BA-US)、博通(AVGO-US) 與輝達 (NVDA-US) 納入年末表現強勁的名單。這些公司同樣屬於選擇權交易量龐大的標普 500 成分股，每日平均成交量超過 1,500 口合約，代表流動性充足，便於投資人進行策略操作。
報告指出，今年美股已累計強勁漲幅，標普 500 多次創高。投資人對聯準會 (Fed) 未來降息循環仍抱持期待，但隨著年底不確定因素增加，市場多空看法分歧更顯明顯。一方面，季節性數據與低波動率支持年底持續上漲；另一方面，避險成本上升則提醒投資人需留意潛在震盪。
