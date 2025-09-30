美國房市現曙光？ 待簽約銷售8月飆至五個月高點

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-09-30 00:24

‌



根據美國周一 (29 日) 全國房地產經紀人協會 (NAR) 公布的數據，美國 8 月成屋待簽約銷售量攀升至五個月高點，合約簽訂指數月增 4% 至 74.7。路透調查的經濟學家原本預測月增幅僅 0.2%，實際增幅遠超所有預期。

美國房貸利率降至近一年低點帶動買氣回升，但就業市場疲軟可能限制後續成長空間。(圖:Shutterstock)

美國房貸利率降至近一年低點的 6.34%，為低迷的房市注入活力，但就業市場疲軟可能限制進一步成長。8 月待簽約銷售年增 3.8%。不過，在疫情時期那段房市最火熱的階段，該指數曾遠高於 100。

‌



房貸利率降至近一年低點

待簽約銷售月增 4% 的表現超出預期，加上上個月新屋銷售也意外成長，市場認為這可能代表美國房市開始走出長期低迷。

房貸機構房地美 (Freddie Mac) 數據顯示，熱門的 30 年期房貸利率已降至近 11 個月低點的 6.34%，這讓許多美國人不再觀望，也促使其他人終於願意將房屋掛牌出售。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 表示：「較低的房貸利率，讓更多購屋者得以簽訂合約。」

中西部漲幅最大 就業疲軟成隱憂

從區域來看，人口稠密的南部、中西部和西部的合約簽訂量都出現成長，但東北部下滑。其中中西部的待簽約銷售量大增近 9%，創 2023 年初以來最大增幅。

不過，房貸利率下降帶來的刺激，可能被疲軟的就業市場抵消。截至 8 月的三個月期間，平均每月新增就業僅 29,000 個，遠低於去年同期的 82,000 個。

供給不足房價居高不下

儘管房貸利率下降令人振奮，但數百萬美國人仍持有遠低於目前水準的房貸利率，因此不願搬家，這壓抑了房屋供給並使房價維持高檔。

產權保險巨擘第一美國金融 (FAF-US) 經濟學家 Odeta Kushi 在近期文章中指出，目前的招聘率創 2010 年代初期以來新低，導致工作異動減少，連帶抑制了購屋換屋需求。