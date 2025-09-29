哈瑪克鷹派發聲：美通膨壓力揮之不去 Fed需保持緊縮政策

鉅亨網編譯段智恆 2025-09-29 23:10

美國聯準會 (Fed) 克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 周一 (29 日) 表示，通膨壓力仍然揮之不去，預料美國物價至少要到 2027 年底或 2028 年初才可能回到 2% 目標水準，顯示她傾向維持緊縮政策，而非快速降息。

哈馬克接受《CNBC》訪問時直言，美國通膨率已連續逾四年半高於 Fed 的長期目標，且壓力在整體數據、核心指標以及服務業尤為明顯。她說：「我預測我們還會在高於目標的區間停留一到兩年，直到 2027 年底或 2028 年初才有望回到 2%。」

她補充，目前政策立場僅屬於「溫和緊縮」，自己在決策委員會內對中性利率的評估偏高，「我們距離中性利率還有一小段距離，除非看到就業或經濟更明顯的疲弱，否則我不會支持轉向寬鬆。」

通膨風險仍高 就業市場「相對健康」

Fed 在 9 月 17 日才宣布將基準利率下調 1 碼 (25 個基點) 至 4% 至 4.25% 區間，這是去年 12 月以來首次降息，當時外界普遍解讀為受到川普政府施壓。但哈馬克認為，目前不適合持續降息，因為通膨風險仍在，尤其關稅影響雖暫時溫和，但隨著庫存消化、成本轉嫁，未來價格可能再度上升。

她在歐洲央行與克里夫蘭聯準銀行合辦的會議上表示：「如果一個所謂『暫時性』的關稅效應需要兩年才完全反映，那這還能算是暫時嗎？」她警告，漫長的傳導期將影響企業與消費者，進一步左右通膨預期。

另一方面，哈瑪克對就業市場態度相對正面，認為勞動供需大致平衡，整體「相對健康」。她坦言，目前 Fed 面臨的確實是「兩難」：通膨風險偏向上行，就業則可能受壓，貨幣政策正處於「艱難時刻」。

投資人聚焦數據與政策走向

上周公布的數據顯示，美國 8 月個人支出高於預期，核心個人支出 (PCE) 物價年增率持穩在 2.9%，凸顯通膨頑強。市場原先押注 Fed 將快速降息，但隨著經濟數據強勁，投資人開始調整預期。FedWatch 工具顯示，期貨交易商普遍認為 10 月底政策會議仍有近 90% 機率再降息 1 碼，但幅度不會加大。

哈瑪克並非今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 具投票權的決策委員，但身為前高盛主管的新任總裁，她的鷹派立場仍具影響力。她也回應外界對 Fed 獨立性的質疑，指出政府評論央行政策並非罕見，但「總統試圖逼退一名理事，以及有理事同時保留行政職位，則是前所未見。」