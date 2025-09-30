美國政府停擺危機倒數！川普召集國會領袖斡旋

鉅亨網編譯段智恆 2025-09-30 00:40

根據外媒報導，美國政府關門危機逼近，現行開支法案將於周一 (29 日) 到期，但兩黨至今未能就臨時撥款 (CR) 法案達成協議。美國總統川普周一下午將在白宮會晤國會四大黨領袖，試圖打破僵局。不過，民主共和兩黨在健保補貼問題上仍陷嚴重分歧，使外界憂心政府停擺恐難避免。

川普白宮會議在即 共和黨態度強硬

白宮發言人李維特 (Karoline Leavitt) 受訪時強調：「總統和白宮的立場非常清楚，我們只要求一個常識性的、乾淨的臨時撥款法案，維持政府正常運作。」她並稱，川普願意給民主黨「最後一次機會」，在政府關門前展現理性。

然而，共和黨立場依舊強硬。《Punchbowl News》披露，眾院共和黨領袖在內部會議中決定本周不召開會議，計畫等到下週才返回議場。參、眾兩院的共和黨領袖則打算在周一，也就是政府可能關門的當天召開聯合記者會，藉此將談判僵局的責任推向民主黨。

川普方面表示，他願意與參院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 及眾院少數黨領袖傑佛瑞斯 (Hakeem Jeffries) 正面交鋒，但仍堅持必須先確保政府能繼續運作。他的幕僚補充說：「總統要的是常識，政府關門不該成為談判籌碼。」

健保補貼爭議難解 兩黨互相指責

本輪談判的最大爭點是「平價醫療法案」(Obamacare) 相關補貼。民主黨要求延長 2021 年《美國救援計畫》(American Rescue Plan) 中通過的健保稅收補貼，否則年底到期後，數百萬美國民眾的保險費將大幅上漲。舒默警告，若補貼中斷，部分家庭每年保費可能增加 4,000 美元，且偏遠地區醫院面臨關閉風險。

共和黨則認為，健保補貼問題可延後至年底處理，當務之急是通過短期撥款案避免政府停擺。參院共和黨領袖圖恩 (John Thune) 直言，關門「完全取決於民主黨」，強調只需 8 名民主黨參議員倒戈，就能讓方案過關。眾院議長強生 (Mike Johnson) 更批評民主黨「挾持談判」，聲稱共和黨「只是想爭取時間」。

傑佛瑞斯則反擊，表示必須「找到真正能修復健保體系的道路」，否則談判難有進展。