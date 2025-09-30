〈美股盤後〉政府關門陰霾持續 輝達升超2% 四大指數震盪收紅

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-09-30 04:46

華爾街在經歷前一週人工智慧題材 (AI) 交易動能減弱後，美國政府關門陰霾持續，AI 晶片寵兒輝達升超 2%，美股週一 (29 日) 震盪收高，比特幣價格也隨之攀升。

政府關門陰霾持續 美股震盪收紅(圖：REUTERS/TPG)

標普 500 收紅 0.26%，那斯達克指數微漲 0.48%，道瓊指數收高 68.78 點。

聯邦資金於 9 月 30 日即將到期，若無臨時支出法案，10 月 1 日起政府將關門。

美國總統川普週一在白宮與民主、共和兩黨高層會晤後，此風險反而進一步升高。美國副總統范斯在會後表示，他認為政府極可能面臨關門危機，並將原因歸咎於民主黨「不願意採取正確的行動」。

同時，貿易政策不確定性仍在。川普週一稱，可能對「所有在美國境外製作的電影」課徵 100% 關稅，隨後又在社群平台上宣布，將針對進口家具加徵「高額關稅」，但並未公布具體細節。

美股週一 (29 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 68.78 點，或 0.15%，收 46,316.07 點。

那斯達克指數上漲 107.085 點，或 0.48%，收 22,591.154 點。

S&P 500 指數上漲 17.51 點，或 0.26%，收 6,661.21 點。

費城半導體指數上漲 10.057 點，或 0.16%，收 6,315.11 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 34.65 點，或 0.21%，收 16,172.65 點。

標普 11 大板塊多數收高，其中非必需消費、資訊科技與金融領漲，能源類股表現最弱。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭表現分歧。Meta (META-US) 跌 0.05%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.40%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 1.01%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.61%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.09%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.05%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.36%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.66%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.25%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.05% 至每股 273.23 美元，換算價為 1668.80 元，折溢價率達 28.37%。

美國商務部長盧特尼克近日在接受外媒專訪時表示，美方即將與台灣達成關稅與貿易協議。他強調，將在任內推動至少四成晶片製造產能回流美國，並以最終實現美國與台灣各自分擔五成美國所需晶片產能為目標。

電玩大廠美商藝電 (EA-US) 週一升幅高達 4.50% 至每股 202.05 美元。美商藝電 (EA-US) 週一同意以 550 億美元價格出售給私人投資者財團，創下史上最大槓桿收購案。

川普預告對非美製家具和境外製作的電影徵收新關稅後，依賴進口的家具業者股價週五承壓，家具製造商 RH (RH-US) 和 Williams-Sonoma (WSM-US) 分跌下跌超 2% 和 4% 。Netflix (NFLX-US) 走軟 0.35% 報每股 1206.41 美元。

豐田汽車 (TM-US) 週一走跌 0.84% 至每股 196.44 美元。上週颶風暴雨重創豐田位於聖保羅州的一座發動機工廠，造成產能嚴重受挫，並連帶迫使另一處汽車組裝廠暫停運作。工會已於 9 月 28 日舉行投票，超過 96% 的參與者支持臨時裁員方案。

儘管川普實施關稅，但受美國經濟成長推動，豐田 8 月全球銷量年增 2.2%，達 84.5 萬輛，連續第八個月成長，美國市場是主要推動力。

華爾街分析

Schwab 固定收益策略師 Kathy Jones 表示：「就業市場對聯準會降息決策至關重要，若 9 月失業報告延後公布，將加劇市場對政策方向的焦慮。」

瑞銀全球財富管理公司美洲區 CIO Hoffmann-Burchardi 建議，投資人應把焦點放在聯準會政策路徑、企業財報及 AI 投資動能上，而非過度憂慮政府關門。她表示，中期固定收益產品具吸引力，可在成長放緩時提供韌性；而股息型或收益結構化產品也有助於分散風險。

Hargreaves Lansdown 投資策略師 Emma Wall 指出，關稅的通膨效應尚未完全反映在數據中，進一步的稅收舉措，例如上週宣布的藥品 100% 關稅，可能推升物價壓力。」