英特爾再傳接洽台積電合作或投資 想透過「股東綁定」策略步步施壓

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-26 17:32

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

對此，台積電維持先前說法。董事長魏哲家曾在法說會中指出，台積電未與其他公司進行任何有關設立合資企業、技術授權或技術移轉的討論。

《華爾街日報》指出，英特爾近來積極尋找「金主」。美國政府先前將原訂的 89 億美元補助改為持股，取得英特爾約 10% 股權；隨後，英特爾又獲得軟銀 20 億美元及輝達 50 億美元的投資挹注。

然而，英特爾對台積電而言角色矛盾，既是客戶，同時又是競爭對手。尤其在現階段地緣政治風險升溫、美國大力推動半導體製造復興與美國優先的背景下，英特爾的「美國血統」都讓台積電備感壓力。