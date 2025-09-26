英特爾再傳接洽台積電合作或投資 想透過「股東綁定」策略步步施壓
鉅亨網記者魏志豪 台北
英特爾 (INTC-US) 今 (26) 日再度傳出與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 接洽，討論潛在的投資與合作關係，市場高度關注台積電的態度。業界認為，隨著美國政府、軟銀、輝達 (NVDA-US) 相繼入股英特爾，再加上美國總統川普力挺，台積電此番所承受的壓力之重，恐怕更甚過今年 4 月傳出此傳聞時。
對此，台積電維持先前說法。董事長魏哲家曾在法說會中指出，台積電未與其他公司進行任何有關設立合資企業、技術授權或技術移轉的討論。
《華爾街日報》指出，英特爾近來積極尋找「金主」。美國政府先前將原訂的 89 億美元補助改為持股，取得英特爾約 10% 股權；隨後，英特爾又獲得軟銀 20 億美元及輝達 50 億美元的投資挹注。
今日也最新傳出，英特爾正與蘋果 (AAPL-US) 及台積電洽談，其中，希望蘋果成為下一個戰略投資者。外界解讀，英特爾正透過「股東綁定」策略，藉由股權關係強化合作與市場地位，進一步施壓台積電。
然而，英特爾對台積電而言角色矛盾，既是客戶，同時又是競爭對手。尤其在現階段地緣政治風險升溫、美國大力推動半導體製造復興與美國優先的背景下，英特爾的「美國血統」都讓台積電備感壓力。
業界人士指出，英特爾先爭取美國政府直接入股，再進一步拉攏輝達與其他潛在盟友，對台積電形成不小壓力。未來若英特爾持續吸引更多美國投資者入股，逐步形成「美國大聯盟」，一旦川普又在政策上施壓，台積電甚至台灣政府都將壓力山大，屆時如何化解壓力與平衡利害關係，將成為未來業界關注的焦點。
- 卡位降息機會財，行家會這樣買…
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 傳英特爾也邀台積電投資 股價連兩日逆勢強漲
- 龔明鑫回應「晶片風險論」：台灣強大是全球供應鏈保證 台積電地位「穩如磐石」
- 台積電美國廠換將 執行長王英郎10月起交棒莊瑞萍
- 2025Q4：喜迎降息利多 增加債券配置比重 看好美國成長股、日股與新興亞股，加碼新興美元債與金融債
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇