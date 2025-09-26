鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-26 02:00

美國聯準會 (Fed) 內部官員對利率前景看法再度分歧。監管副主席鮑曼 (Michelle Bowman) 周四 (25 日) 表示，就業市場比預期更「脆弱」，加上通膨已接近目標，支持進一步降息；相較之下，堪薩斯聯準銀行總裁施密德 (Jeff Schmid) 則認為當前政策立場已合適，短期內或不需再降息，凸顯決策層內部歧見。

Fed官員針鋒相對！鮑曼憂就業脆弱籲加速降息 施密德警告通膨仍高(圖：REUTERS/TPG)

鮑曼：勞動市場脆弱 需要更積極降息

鮑曼在喬治城大學一場活動中指出，通膨已「在範圍內」接近 2% 的目標水準，但就業市場的疲軟超乎預期，這意味著政策應更快行動，以防經濟受損。她認為關稅帶來的物價壓力屬於一次性衝擊，不能成為阻止降息的理由。

她警告，若政策反應過慢，Fed 恐「落後形勢」。鮑曼自美國總統川普任命以來，一直是公開主張降息的官員之一，本週再度強調「未來幾個月可能需要更快速調降利率」。

除了貨幣政策，鮑曼也提及金融監管，表示正在推動「更輕觸」的監理方式，希望以整體改革讓監理要求能協同運作，維護金融體系安全與穩健。不過她澄清，較少規範並不代表放鬆資本要求，而是要避免過度疊加，保持彈性。

施密德：政策立場合適 暫不需再降息

與鮑曼相對的是，施密德在達拉斯一場活動中指出，上周的 1 碼 (25 個基點) 降息是合理的風險管理措施，但目前通膨依舊偏高，而勞動市場雖降溫卻大致平衡。他認為當前利率僅是「稍具限制性」，正是合適的位置，意味短期內不必再度寬鬆。

施密德強調，他將維持「依據數據決策」的態度，特別關注未來通膨與就業數據，以判斷是否需要再調整政策。他也提醒，近期數據顯示經濟仍可能面臨更持續或突發的放緩風險，因此不能過度樂觀。

根據 Fed 最新利率點陣圖，多數官員預估今年還會再有兩次 1 碼降息，但部分成員則認為只需一次或甚至不必再降。施密德此番言論凸顯決策層中「鴿派」與「中鷹派」間的差距。

共同聲調：維護央行獨立性與監管調整

儘管在貨幣政策上分歧明顯，兩人都強調維護 Fed 獨立性的重要性。鮑曼呼籲決策必須透明且負責，向公眾清楚說明政策依據；施密德則強調，央行的監管職責若受政治干預，將削弱穩定金融體系的能力。他批評部分官員主張削減 Fed 監管權限的想法「錯誤且具潛在風險」。